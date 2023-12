La prioridad de Luis Arce es la economía, pero preocupa el futuro de la democracia

La prioridad del presidente Luis Arce para 2024 será mantener “una economía estable” y en crecimiento, con una perspectiva que apunte a la industrialización, según una autoridad del Órgano Ejecutivo. No obstante, existe una percepción ciudadana que difiere de ese enfoque del Gobierno. Casi el 70% de los ciudadanos consultados por la Fundación Jubileo declaró estar preocupado por la democracia en Bolivia.



Asimismo, desde la Asamblea Legislativa, el bloque de la oposición y el ‘evismo’, aplazaron la gestión de Arce; dicen que destruyó la institucionalidad provocando una crisis en los órganos del Estado, en especial el Legislativo y el Judicial; defraudó y decepcionó a la población por la “crisis” económica que se refleja en el déficit fiscal, la reducción a su mínima expresión de las Reservas Internacionales Netas y la falta de dólares en el mercado interno, así como la cotización paralela para esa divisa.



No obstante, el bloque de legisladores leales a Arce tiene una perspectiva contraria y dice que la estabilidad y crecimiento económicos, además del bajo índice inflacionario son los logros más importantes de Arce para el futuro de Bolivia, a pesar de la fractura del partido gobernante .



Visiones



El exdiputado y actual viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, destacó que este 2023, Arce termina con un perfil que lo pone como el nuevo líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), por la gestión que realiza al mando del Estado, ya que asumió el poder en un “momento muy complicado” en el escenario político, económico y social con la pandemia del Covid 19. No obstante, asegura que al final de este año, el presidente Arce logró consolidar la economía.



“Consideramos que Luis Arce termina con un perfil cada vez mayor acentuado en el país, su presencia en los municipios, en las organizaciones sociales va consolidando un nuevo liderazgo dentro del Movimiento Al Socialismo, que genera también las reacciones del otro sector del MAS, pero más allá del MAS, la población ve a Luis Arce que está trabajando por garantizar la estabilidad económica, la salud y la educación (…) Cada vez Lucho tiene mayor presencia en organizaciones sociales y va saliendo como un nuevo líder al interior del MAS”, afirmó a EL DEBER.



El 14 de diciembre, el presidente Arce, en un encuentro con los periodistas, destacó los logros económicos de su gestión y aseguró que gracias a ello, Bolivia es la “tercera mejor economía de la región” y la segunda más estable con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,21% y con una inflación acumulada a noviembre de este año del 1,48%.



No obstante, Silva también identifica dos grandes obstáculos para Arce: Una contraofensiva opositora liderada al inicio de su gestión por la oposición “neoliberal” con Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, que cumplió su estrategia de debilitar y dividir al MAS, atacando el modelo económico de Arce con “rumores” que hablan de crisis económica para alarmar a la población.



“A raíz de esta estrategia política surge una nueva oposición producto de la división del MAS (…) hoy ya casi nadie habla de Mesa, Tuto o Camacho y el ala radical (del MAS) asume un nuevo rol. Entonces, el otro obstáculo del Gobierno es la división generada en las organizaciones sociales y la Asamblea Legislativa”, agregó Silva.



Preocupa la democracia



Más allá de las cifras que hablan de estabilidad económica, la ciudadanía dirige su mirada a la situación de la democracia en el país. Según la última encuesta de percepción ciudadana de la Fundación Jubileo, al 63% de la población le preocupa la situación democrática y ve nubarrones negros en el futuro, percepción ciudadana que es homogénea en todo el país.



“Cuando hablamos de democracia en el país, mucha gente dice que no se siente optimista ni tranquila del futuro, estamos hablando de unos casi siete de cada diez bolivianos que plantean eso. Y algo que llama la atención es que esa preocupación, esa incertidumbre está expresada en todas las regiones del país”, dijo a EL DEBER, el director de Jubileo, Juan Carlos Núñez.



¿Y que hechos causaron que la población esté preocupada por el futuro de la democracia en Bolivia?, consultó este medio a lo que Núñez identificó varias acciones partiendo del aspecto económico como la restricción del dólar, la crisis que se generó por el Banco Fassil, los conflictos por la subvención de combustibles, hechos que generaron problemas este 2023.



A esto se suma, la crisis del sistema judicial, la situación política, la poca transparencia que percibe la población en la gestión de gobierno, ya que el 71% no ve una gestión transparente, o que el 66% de la ciudadanía considera que el Gobierno no actúa con absoluto respeto a la Constitución y a las leyes.



“Hay una débil institucionalidad en el Estado que no es capaz de responder a las necesidades que la población demanda. La poca confianza en la justicia y seguridad. Hay una desconfianza enorme de la ciudadanía ante la institución que debería garantizar la seguridad ciudadana”, agregó el especialista.



Desde el Legislativo



El diputado opositor, Marcelo Pedrazas, ve que Arce termina este 2023 con una imagen que “está en caída al vacío como su modelo económico, su Estado Plurinacional y su partido político (MAS)”, y la causa principal es que Arce mantiene el mismo modelo de Evo Morales, pero con crisis económica de por medio y una pelea interna.



El diputado Enrique Urquidi agrega que lo único que generó Arce es “desconcierto, frustración y decepción” en la población porque ha “destruido la institucionalidad de los órganos del Estado, de originar una crisis nunca antes vista”, aspectos que se suman a la crisis económica con la falta de dólares y el bajo nivel de las RIN.



Para el diputado ‘evista’, Ramiro Venegas, la gestión de Arce, está “plagada de mucha mediocridad y mentira”, ante lo cual le pide que reflexione y que en los dos años que restan gobierne respetando la Constitución y a las instituciones que la componen”.



CIFRA



63%



DE LA POBLACIÓN



Le preocupa la situación de la democracia en Bolivia, percibe un manejo poco transparente del Estado y que el Gobierno nacional vulnera la Constitución Política.