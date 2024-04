La Procuraduría pone en marcha un plan para evitar juicio ante la Corte-IDH y sanciones “más duras”

Pedido de acumular siete casos sobre lo ocurrido en el hotel Las Américas en 2009

“ Hemos pedido, por principio de responsabilidad, que se acumulen los siete casos que hay en la CIDH, no solamente es el caso de Tadic, Dwyer y otros, si no (que) hay otros casos abiertos en la CIDH que tratan del mismo suceso del hotel Las Américas: se trata de las ejecuciones extrajudiciales, de torturas, vejámenes, (vulneraciones) al debido proceso”, informó Siles.

La petición del Estado boliviano a la CIDH fue realizada antes de que la entidad interamericana determine, con base en el informe que Bolivia presentó la pasada semana, si cumplió o no las recomendaciones emitidas en su informe de fondo sobre la primera petición realizada por Mario Francisco Tadic, Elöd Toasó, Alcides Mendoza Mazaby y Juan Carlos Guedes Bruno. Junto a ellos Carolina Dwyer, madre de Michael Dwyer, uno de los tres ejecutados en el asalto al hotel Las Américas.

Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH

La CIDH “cuestiona” a Bolivia porque “ no existe una investigación sobre la muerte de Michael Dwyer. Los fiscales a cargo de las investigaciones de tortura de Mario Tadic y Elod Toaso no han tomado contacto con ellos” y “no evidencias avances”.

En relación con la reparación económica por la ejecución de Dwyer, la CIDH en sus recomendaciones pide al Estado boliviano que “realice una oferta respecto a la pretensión que tienen los peticionarios” ; en respuesta, la Procuraduría pidió a la CIDH que esa entidad asesore a Bolivia sobre el monto de reparación. Para el Gobierno nacional, los montos que piden “son demasiado altos” por lo que no están dispuestos a pagar.

“Consideramos que la Comisión Interamericana debe asesorarnos en el monto a indemnizar puesto que los montos que están pretendiendo solamente por la muerte del señor Dwyer se pretende tres millones de euros, por decir algo, no corresponden a nuestro juicio a precedentes que tiene el propio Estado boliviano”, afirmó Siles.

Entre los posibles escenarios tras la decisión de la Comisión Interamericana es que la entidad determine que el Estado no ha cumplido las recomendaciones emitidas en su informe de fondo y que por lo tanto, el caso pasa a la Corte-IDH .

Los sobresaltos de Evo Morales

En repuesta, el expresidente Jorge Tuto Quiroga Ramírez le recordó a Morales que él dio la orden para que se realice ese operativo y le pidió que no huya.

“Ejecutar a Dwyer de rodillas hace 15 años, como determinó la autopsia irlandesa, NO era preservar la unidad, fue manchar la democracia y avergonzar a Bolivia. Evo, tú diste la orden, no escapes. No te escondas detrás de la tricolor que manchaste, ni de la Patria que ultrajaste”, se lee en el mensaje del expresidente Quiroga.