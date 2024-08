La proyección electoral resquebraja la unidad que mostró Santa Cruz en el censo

El tablero electoral del 2025 para las elecciones nacionales y las subnacionales en 2026 ha concentrado la atención de las principales autoridades cruceñas, desvelando un resquebrajamiento del liderazgo y la unidad que las institucionalidad cruceña exhibió en 2019 y en 2022, cuando hubo protestas contra el fraude electoral y en demanda de realización del censo de población y vivienda.

La fractura entre el gobernador Luis Fernando Camacho y el gobernador en suplencia, Mario Aguilera, es uno de los detonantes. Pero también hay quiebre entre el rector de la universidad estatal, Vicente Cuéllar, y el presidente del Comité pro Santa Cruz.

Dos analistas políticos y un expresidente del Comité pro Santa Cruz observan la situación y exponen sus miradas.

Vladimir Peña, ex secretario de Gobierno en la era de Rubén Costas, expresó su preocupación por la situación que atraviesa la institucionalidad cruceña, ya que observa que la Gobernación (dirigida por el gobernador en suplencia, Mario Aguilera), el Comité Cívico y el Comité Interinstitucional están cada uno por su lado y no están viendo la dimensión histórica del momento que se avecina, cuando sean publicados los resultados del Censo de Población y Vivienda, con el debate de asuntos posteriores como la distribución de escaños parlamentarios y el empadronamiento electoral. Opinó que esto es suficiente razón para aunar esfuerzos y criterios.

“Cuando uno ve que la situación es complicada en términos sobre todo económicos, sociales, e institucionales para el conjunto del país, y particularmente para Santa Cruz, nuestras instituciones están resquebrajadas, en contrarruta con lo que fueron a lo largo de la historia. Hoy vemos, por un lado al Comité Interinstitucional, y por otro al Comité pro Santa Cruz y al gobernador en suplencia. Creo que no están viendo la dimensión histórica de los acontecimientos que se están dando”, afirmó Peña en entrevista con EL DEBER.

El jurista sostuvo que las entidades regionales están politizadas desde hace tiempo, como el caso de la casa moral de los cruceños cuando fue “instrumentalizada” por el expresidente Luis Fernando Camacho, según ejemplificó. En el caso del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, señaló que fue ponderable la creación del Comité Interinstitucional en un momento que marcaba debilidad para activar una demanda sensible como el censo; sin embargo, remarcó que su candidatura presidencial da lugara a que se interprete que busca protagonismo político.

“Considero que a la dirigencia le está faltando madurez para entender que, más allá de las diferencias, hay cosas comunes por las que hay que luchar de forma unida. Y en este caso, la situación actual, los resultados del censo, la representación política. Son temas de mucha sensibilidad social que necesitan un espacio de unidad. Se debe hacer una agenda en común”, aseveró Peña.

En su criterio, sería ideal que sea el gobernador Mario Aguilera quien asuma el rol principal de unir a las instituciones, vanguardizar las luchas y resolver la fractura que mantiene con Camacho y la facción de Creemos.

Freddy Terrazas, expresidente del Comité Cívico en la gestión 1991-1993 y exprefecto de Santa Cruz en 1997, también se pronunció al respecto. En su criterio, la casa moral de los cruceños es la única entidad donde el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) no ha logrado penetrar y dividir, pero cuestiona la falta de liderazgo en el actual presidente (Fernando Larach) y la falta de ser ‘canchero’ en momentos cruciales que atraviesa el país.

“Por eso ha perdido fuerza. Se necesita experiencia en el manejo de instituciones y dejar huellas. En aquel entonces, el Comité estaba bien parado y respetado por el Gobierno y no estábamos comprometidos con nadie, tenía fuerza”, afirmó.

Aplaudió que Vicente Cuéllar haya encabezado la lucha por el censo, pero cuestionó que haya lanzado su candidatura presidencial precipitadamente, cuando debió esperar el momento oportuno. En el caso del gobernador en suplencia, Mario Aguilera, destacó la experiencia y dedicación en la metropolización ante el conocimiento que adquirió en otros países, y que la situación económica ha postergado las decisiones políticas.

Por su parte el politólogo Orlando Peralta, opinó que la fragmentación institucional es una regla y no una excepción en Santa Cruz, lo que calificó como un problema “grave”, pero vio que la divulgación de los resultados del censo abren la posibilidad de superar estas diferencias.

“Lo que se ha venido desarrollando en los últimos cuatro años es que la institucionalidad se sigue fragmentando. Cada actor, cada autoridad de cierta manera busca un perfil político institucional, y, dadas las coyunturas, tienen conflictos internos y eso se manifiesta en ocasiones como la última reunión del Comité Interinstitucional”, aseveró.

Peralta expresó que, si bien existen diferencias, la institucionalidad cruceña debe primar sobre las aspiraciones de reelección que tienen las autoridades, ya sea para presidente, gobernador, alcalde o en la entidad cívica, aún más por el antecedente histórico de Santa Cruz.

“Las elecciones de 2025 y de 2026 también condiciona el comportamiento de la institucionalidad”, apuntó.

La palabra de los líderes

Antes de efectuarse la reunión del Comité Interinstitucional el 13 de agosto para tomar una postura sobre el censo, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, manifestó que desde la institución cívica se defiende al departamento y luego disparó que “en la entidad se construye unidad con propuestas, con soluciones; no solamente con conflictos”.

Ese mismo día y horas después, el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, afirmó que la ausencia de algunas autoridades en la reunión convocada por el Comité Interinstitucional no desnaturaliza el espíritu de la reunión. A esa cita no asistieron el presidente cívico, Fernando Larach; el alcalde, Jhonny Fernández ni el gobernador en suplencia,Mario Aguilera.

“Cada uno carga con su responsabilidad, estamos demostrando que estamos comprometidos con los destinos de esta región y de este país. La unidad no se construye si es que nosotros no nos solidarizamos con los presos políticos, si no reclamamos la liberación de los presos políticos. No podemos ser cómplices”, aseveró.

En tanto que Zvonko Matkovic, asambleísta por Creemos y una de las figuras de la alianza que lidera el gobernador Luis Fernando Camacho, encarcelado, dijo que la ausencia de Aguilera, Larach y Fernández ha sido notoria en la reunión del Comité Interinstitucional, un camino que considera que está alejado del sentir del pueblo.

El mismo día se realizaba en Santa Cruz una reunión de gobernadores departamentales y el ministro de Economía, en la que los departamentales exponían sus carencias económicas por los recortes del gobierno central. Al respecto, el asambleísta de Creemos, Zvonko Matkovic consideró que mientras exista un silencio no se alcanzarán las respuestas que necesita la ciudadanía.

En una anterior entrevista con EL DEBER, el asambleísta dijo que no tendría problemas en sostener una reunión con Aguilera para hablar acerca del censo y Pacto Fiscal, pero dudaba que la primera autoridad departamental la convoque y se realice en un marco de sinceridad y de la necesidad de la región, dejando los intereses.





El comité interinstitucional nació en la Uagrm en 2022; su motivación fue la demanda de realización del censo

La falta de respuesta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a la realización del Censo de Población y Vivienda el 16 de noviembre de 2022, llevó a la creación del Comité Interinstitucional en defensa del Censo, el 10 de marzo en 2022.

Aquel comité estuvo liderado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), el Comité Cívico, la Gobernación cruceña, Asamblea Legislativa Departamental (ALD), la Alcaldía cruceña y el Concejo Municipal.

Un momento que marcó el desarrollo de este comité fue el desmarque del alcalde Jhonny Fernández a finales de julio, cuando se opuso a la realización de un paro y fue abucheado por los parlamentarios cruceños, quienes lo criticaron de ser aliado del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En agosto de 2022, en una cumbre que se efectuó en el estadio máquina vieja, el rector Vicente Cuéllar, acompañado de las otras figuras cruceñas, convocó a un paro inicialmente de 48 horas, pero luego se determinó hacerlo indefinido hasta que el Gobierno fije una fecha para un gran empadronamiento de manera oportuna y transparente para el 2023.

La movilización en Santa Cruz duró 36 días, en medio de gasificaciones y represión de la Policía con los sectores. En los primeros días de paro, el Comité Interinstitucional y el Gobierno instalaron mesas técnicas en Santa Cruz y luego en Beni.

En esos intentos de diálogo, el cívico Stello Cochamanidis tuvo una discusión con el viceministro Álvaro Ruiz, en el que se selló la frase: “tu jefe fue el que se escapó”.

Finalmente, después de jornadas violentas, el presidente Luis Arce, en un mensaje que dio el 11 de noviembre de 2022 anunció que el censo se daría el 23 de marzo de 2024, y la distribución de recursos se daría hasta septiembre de ese mismo año. La protesta tuvo la respuesta.





Análisis

Hay que democratizar las instituciones

Daniel Valverde

ANALISTA POLÍTICO

Es muy evidente, estamos en un escenario electoral y eso genera distorsiones en el comportamiento, en el abordaje de las demandas, en los cálculos que se hacen. Son temas que no se pueden eludir como un elemento que genera desentendimiento y falta de coordinación.

El censo podría muy bien en otros momentos sentar mesas de trabajo, con perfiles técnicos y las exigencias, pero no es el todo, porque hay que entender que la dirigencia en Santa Cruz, después de los 36 días de paro, ha tenido fracturas que no se han curado, no se han soldado y ni se van a soldar fácilmente. Posiblemente estamos en un escenario de visiones de Santa Cruz y cómo se le va a representar que marcan diferencia, eso al interior del Comité Cívico creo es evidente, así como en la Gobernación por la línea de Luis Fernando Camacho y el gobernador en suplencia.

Después hay un tercer elemento que es más profundo, que tiene ver con esta Santa Cruz en esta tercera década que no se la puede mirar con lentes de 30 años atrás, es una Santa Cruz muy diversa, está en permanente ebullición y finalmente ninguna de las estructuras logra abrazar del todo que significa. Esta Santa Cruz tiene muchos ritmos, sonidos, ya no es una Santa Cruz del toborochi, del mojón con cara y del taquirari. Entonces hay que actualizar la mirada, democratizar más las instituciones, todavía no se llegó a esa democratización, a ese reconocimiento de la realidad.