La pugna masista bloquea $us 660 millones de créditos en el Legislativo

La pugna entre ‘arcistas’ y ‘evistas’ bloquea $us 660 millones de créditos de exploración petrolera, prevención y lucha contra el Covid-19, según confirmó este medio a través de documentos oficiales.



Pese a que este proyecto de ley ya fue aprobado por Diputados, la semana pasada la Cámara de Senadores postergó la aprobación de tres contratos de servicios petroleros por un monto total de $us 504,5 millones de inversión.

El diputado de Comunidad Ciudadana, José Luis Porcel, confirmó que hay un proyecto de ley de $us 52 millones para preinversión en la Cámara Baja. “Ya fue rechazado. Sin embargo, se supo que volverán a meterlo al debate. No lo aceptamos porque en esa iniciativa legislativa estaban metiendo proyectos de inversión y algunos que no estaban aprobados por parte del financiador, el BID. Incluso nos dimos a la tarea de confirmarlo, no estaban en el listado de su base de datos El oficialismo mentía para conseguir liquidez para gasto corriente”.

Por otra parte, hay otro proyecto de ley por 1.100 millones de yenes del gobierno japonés, alrededor de $us 100 millones, para “seguir combatiendo la pandemia del coronavirus, cuando ya pasó. Este proyecto ni siquiera se ha presentado.

Este medio tuvo acceso a los tres contratos petroleros. El primero está relacionado con el Área Carandaití. Tiene una superficie de 85 mil hectáreas, comprendidas de 34 parcelas, se encuentra en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, en la zona tradicional de hidrocarburos, sin sobreposición con parques nacionales o áreas protegidas.

Según el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, YPFB estima una inversión de $us 194,4 millones de dólares. Además, el informe técnico estima una renta petrolera estatal de $us 650,9 millones, con participación de YPFB en $us 13,6 millones.

El segundo contrato tiene que ver con el área reservada correspondiente a Yuarenda, con una superficie de 50.625 hectáreas, comprendidas en 20.25 parcelas. YPFB estima, en este caso, una inversión en exploración y explotación de $us 252,7 millones. Estima una renta petrolera estatal de $us 701,1 millones, con participación de YPFB de $us 10 millones, conforme a lo manifestado por la estatal petrolera.

El tercero corresponde al área Sayurenda, con una superficie de 100 mil hectáreas, comprendidas en 40 parcelas, se encuentra en el departamento de Tarija. Estima una inversión de $us 57,4 millones. El informe técnico estima una renta petrolera que podría alcanzar los $us 162,3 millones, con participación de $us 0,3 millones conforme a lo manifestado por la estatal petrolera.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, lamentó esta decisión en entrevista con los medios estatales, el domingo. “No es una buena señal, la población no está contenta con esto, porque no se pueden frenar estos proyectos, hay una responsabilidad de la Cámara Alta de aprobar estas leyes”, manifestó la autoridad en referencia a los contratos de servicios petroleros suscritos entre YPFB y la empresa Vintage Petroleum Boliviana Ltd.

“No es posible que estos proyectos de ley se posterguen sin razon alguna, no hay excusa posible para lo que sucedió en la Cámara Alta”, aseveró Molina. Además, “estamos hablando de ingresos para el país en términos de regalías, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) e ingresos para el Tesoro General del Estado (TGE), para los municipios, gobernaciones y universidades”, agregó.

Según Molina, el otro factor a considerar y que no fue evaluado en su verdadera dimensión por los senadores se refiere a que, “sin gas no hay industrialización, no hay proyectos, la electricidad necesita gas, el sector industrial necesita gas, el GNV necesita gas, las familias bolivianas necesitan gas”.

Asimismo, la autoridad dijo que insistirá en la aprobación de los contratos y espera que en los próximos días el Senado pueda encauzar su tratamiento. “Reflexionamos sobre el rol de la Asamblea Legislativa en la aprobación de los contratos que los senadores autorizaron hace un año, cada día que pasa, el país está perdiendo recursos y capacidad de garantizar su seguridad energética”, expresó.

El diputado opositor Porcel fue contundente en dos aspectos. “No se aprobaron los contratos petroleros porque el ministro no tuvo la claridad para explicarlo. Y los otros, el Gobierno se ha acostumbrado a tapar huecos de iliquidez mintiendo, y nosotros no vamos a caer en ese juego”, aseguró.