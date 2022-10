La renuncia de Goni, hace 19 años, abrió la senda para la era del MAS con Morales

Goni no dimitió como lo hizo Evo, quien presentó su carta de renuncia y se fue sin esperar que la Asamblea la apruebe. En su misiva Sánchez de Lozada la puso “a consideración del Congreso Nacional con la íntima convicción de que la aceptación de la misma no corresponde, ya que no se puede retirar a un presidente elegido democráticamente por mecanismos de presión y de violencia que están al margen de la ley y este es un funesto precedente para la democracia boliviana y continental”, señalaba el texto.