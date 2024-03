La sala VIP de los aspirantes para las Judiciales es para el Consejo de la Magistratura

“Ahora no solamente tienen que ser profesionales sino haber trabajado en área específica y vale puntaje, qué significa, que los que han ejercido de jueces tienen un puntaje mayor, pero en este caso jueces disciplinarios se califican, del juez disciplinario se va a disparar su puntaje, el que no tenga esto no va a ser lo mismo”, adelantó el senador Luis Flores al explicar que en el momento de la evaluación será de mayor exigencia.