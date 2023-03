La tensión en el MAS recrudece en el Legislativo por leyes estancadas

Las peleas en el MAS ya no son internas. La senadora Virginia Velasco, de la facción “renovadora” del presidente Luis Arce, y su colega Hilarión Mamani, del ala que apuesta por el retorno al poder de Evo Morales, chocaron ayer durante una conferencia de prensa que abordó los conflictos que cercan al departamento de Potosí, así como a proyectos de ley estancados en el Legislativo.

La fricción se produjo en un momento en el que el Senado mantiene retenidos seis proyectos de ley que validan la legalidad de préstamos internacionales para obras de infraestructura por un total de $us 1.402 millones. El lunes se aprobó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la refacción de los aeropuertos de Tarija y Uyuni (Potosí), pero fue con el apoyo de Comunidad Ciudadana (CC).

Ayer, Velasco convocó a una conferencia de prensa para responsabilizar al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, como el responsable de organizar los cortes de ruta que decenas de comunarios cumplen para exigir obras al presidente Arce. “Eso no se puede, más al contrario lo que queremos es paz y tranquilidad”, dijo Velasco y cuestionó a sus colegas por no respaldar los préstamos contratados por el Gobierno.

Señaló que autoridades como Mamani “deberían estar aprobando recursos de inversión, de gran magnitud en lugar de hacer paro, huelga de hambre”. Así, cuestionó la protesta de sus colegas “evistas”.

Antes de la finalización de la rueda de prensa, llegó el mismo senador Mamani para exigir que no sea difamado. “Venga, yo quiero responder lo que me está difamando, quiero dar con papales. No es solamente victimizarse, hay que responder al pueblo” y Velasco le exigió que apruebe las leyes retenidas desde 2022. “Tienes que aprobar. No estés durmiendo”, remarcó y acusó a su correligionario de mentir a la población.

Velasco se retiró del lugar y allí se quedó Mamani para brindar declaraciones a los periodistas. En ese contexto, acusó al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, por no presentar la información, los detalles de proyectos carreteros como el de la doble vía Sucre-Potosí. “El ministro declaró que ese proyecto es inviable y la comisión está esperando la información, incluyendo la propuesta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Tampoco está garantizada la carretera entre Potosí y Cochabamba. No hay inversión. Necesitamos una reunión urgente, pero no hay gestión”, dijo.

El BID aprobó cuatro proyectos para Bolivia por $us 702 millones y solamente uno fue avalado recientemente; hay otro monto contratado por $us 300 millones del Banco Mundial (BM) y $us 30 millones que concede España, además de $us 30 millones del Banco de Desarrollo América Latina (CAF) y 200 millones euros ($us 1.402 millones) que canalizó la Agencia Francesa de Desarrollo.

Lo respaldamos, pero dejamos en claro nuestras observaciones sobre el creciente endeudamiento del país, con varios créditos en medio de la seria crisis económica. El Gobierno dice que el nivel de endeudamiento aún está por debajo del umbral internacional, pero no debemos confiarnos. La economía es dinámica y no basta con adquirir préstamos para salir de la crisis sin políticas económicas responsables y sobre todo sostenibles”, señaló la senadora Cecilia Requena (CC).

Ayer se cumplió el segundo día de un paro de 72 horas en Potosí. El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) reclama, con esta medida, la aprobación del proyecto de Ley de Recursos Evaporíticos. La normativa “fue consensuada con las regiones productoras” y prevé para ellas hasta 20% de regalías, señaló la dirigente de esa región Roxana Graz.