La viceministra Cielo Veizaga desata una polémica política por la legalidad de su designación

La designación como viceministra de Deportes de la futbolista de 19 años, Cielo Jazmín Veizaga Arteaga, ha generado polémica. La oposición sostiene que una autoridad de ese rango debe tener al menos 25 años, mientras que el ministro de Justicia respondió que esa disposición de la Carta Magna no alcanza a los viceministros.



El artículo 176 de la Carta Magna, señala que “para ser designada o designado Ministra o Ministro de Estado se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público; tener cumplidos veinticinco (25) años al día del nombramiento; no formar parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional; no ser directivo, accionista ni socio de entidades financieras o empresas que mantengan relación contractual o que enfrenten intereses opuestos con el Estado; no ser cónyuge ni pariente consanguíneo o afín dentro del segundo grado de quienes se hallaren en ejercicio de la Presidencia o la Vicepresidencia del Estado”.

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, en un breve contacto con EL DEBER, dijo que el requisito de la edad de 25 años es para el cargo de ministro y no para viceministra, como en este caso.

El diputado por Comunidad Ciudadana, Wálter Villagra, consideró ilegal la designación de la joven deportista porque “la señorita Veizaga” tiene 19 años. A pesar de que la Carta Magna cita el requisito de los 25 años para el cargo de ministro y no así para viceministro, el legislador insistió: “Es ilegal, la viceministra tiene que reemplazar al ministro en cualquier momento. Ambos son elegidos por resoluciones supremas. No se olvide que antes, Deportes tenía rango de ministerio. Por lo tanto, debe cumplir el requisito de los 25 años”.

Villagra acotó que el MAS demuestra “una vez más” que actúa en contra de la CPE, y contra las leyes. Tras su posesión Veizaga dijo: “Venimos de las canchas, ¿qué más experiencia que esa?”. El diputado replicó que “no es por la experiencia, es por el cumplimiento de las normas, y la madre de las leyes es la CPE. Nosotros lo criticamos”.

Por su parte, la senadora de Creemos, Centa Rek, señaló que no es legal bajo ningún punto de vista el nombramiento de la nueva viceministra de Deportes. "Los requisitos (para viceministro) tienen que ser los mismos que para ministro. No puede haber una salvedad. Está bien que haya gente joven, pero el Gobierno se excede, porque la experiencia, el conocimiento tienen mucho que ver para manejar de forma adecuada la cosa pública".

Por ello, Rek puntualizó que esta situación no es correcta, y que "pareciera ser una forma de prebendalismo, sin consideración ni apego a las leyes. Nosotros rechazamos esta situación", aseveró.

El 6 de marzo de 2020, durante su refugio en Argentina, Evo Morales publicó en Twitter: “Acompañamos a nuestra Selección Boliviana de fútbol femenino que participa en el Campeonato Sudamericano Sub-20 en San Juan, Argentina. Admiramos la garra de las jugadoras, sabemos que con esfuerzo y disciplina podrán alcanzar victorias. El deporte es integración de los pueblos”.

En el video, muy cerca a él, aparece la jugadora con el número 10 en la espalda (foto), y en la polera se lee el apellido “Veizaga”. Ella es la nueva viceministra.















En marzo pasado, Evo Morales visitó a la delegación boliviana en San Juan

Opiniones en redes sociales

Pero hay también quienes apoyan la designación de la joven deportista. “Polémica por la viceministra de deporte, por sus 19 años y no haber ido a la Universidad. El Estado está lleno de licenciadas y es una m.... Pensar que una persona vale solo por ser ‘estudiada’, es un completo ridículo. Deberíamos cerrar las universidades, son fábricas de mediocridad”, dice en Twitter el activista Chris Égüez.

El periodista Boris Miranda llevó su preocupación a otra área y escribió: “No me interesa decir nada sobre si la nueva viceministra de Deportes en Bolivia es capaz o no de ejercer su cargo. Solo lamento mucho que a sus 19 años tenga que hundirse en la horrible burocracia estatal en lugar de seguir con su carrera en el fútbol o enfocarse en sus estudios”.