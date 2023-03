La violencia aumenta en el MAS y desechan pedido de unidad de Arce

“Esta mañana (ayer) salí en una conferencia de prensa para hablar de la gestión del presidente Lucho (Arce). Estos compañeros no quieren dar información del presidente Lucho, eso es exactamente porque me quieren pegar, son mandados por el hermano Evo (Morales) y el gobernador del departamento de Potosí (Johnny Mamani)”, relató Colque.

Una veintena de personas golpearon al diputado, incluso cuando estaba en el suelo y le propinaron patadas. Cuando logró pararse, dos mujeres lo arañaron en el rostro, mientras otros varones lo pateaban. Logró salir, no sin antes seguir recibiendo golpes.

“El presidente Lucho (Arce) quiere trabajar con Potosí. Algunas organizaciones que reclaman proyectos que se sumen y trabajen por el bien del departamento, que se suban al carro y no solamente critiquen”, afirmó Colque.

“Me dijeron ‘tú eres el Abelardo, ahora sí te vamos a matar, nos vas a conocer. (Los agresores) coordinan con el expresidente Evo, ellos nos quieren amenazar para que no podamos apoyar al presidente Lucho. Son los que se reúnen cada vez con el Evo, ellos son los que han venido, ellos se han contratado a algunas personas para que nos hagan agredir. La idea era hacernos matar ahí mismo. Van estos compañeros a recibir instrucciones cada vez al Chapare y el resultado es esto, los que actúan a la fuerza. No han podido acallarnos y ahora nos quieren acallar a las malas”, lamentó Colque.

“Sabemos quiénes son y por qué actúan así. Ellos no quieren saber de apoyar al presidente Luis Arce, ellos tienen esa misión, esa instrucción desde Chapare: acabar con quienes apoyan al presidente Luis Arce. Ellos quieren que Evo Morales sea el único líder, que sea eternice en el poder”, cuestionó Córdova.

El fin de semana, Arce y Morales coincidieron en Caracas, Venezuela, por el recordatorio de diez años de la muerte de Hugo Chávez. El mandatario y el líder del MAS no se reunieron en la capital venezolana. Morales llegó a Caracas en avión privado y Arce estuvo acompañado de dirigentes sindicales, como Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), y Esteban Alavi, líder de la Confederación de Interculturales.

En la capital venezolana, el presidente Arce afirmó que aún no hay un candidato del MAS con miras a las elecciones de 2025 y pidió evitar la división del partido “para enfrentar a la derecha” en esos comicios “sea quien sea” el aspirante a la primera magistratura del país.

“No se tiene que dividir a las organizaciones sociales, no se tiene que dividir el instrumento político, porque para nosotros está claro que la unidad es la única manera de enfrentar a una derecha que evidentemente va articulándose”, afirmó Arce en entrevista con la cadena Telesur.

El pedido de unidad de Arce no fue aceptado por el ala evista. El diputado Ramiro Venegas señaló que su persona ya no reconoce a Luis Arce cómo presidente, ya que él y sus colaboradores se volvieron “hipócritas y sinvergüenzas” al hablar de unidad dentro del MAS. El legislador no ve a Arce nuevamente como candidato presidencial y critico a los denominados renovadores por “derechizar” al partido oficialista.