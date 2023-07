La violencia en el hogar destruye familias y es el delito que más se denuncia

La violencia no tiene límites y hay madres que pierden la vida en manos de aquellos que trajeron a este mundo. La semana pasada un hecho estremeció a la población cruceña, cuando un hombre atacó salvajemente a su propia madre de 75 años, provocándole profundas heridas que terminaron por quitarle la vida. Nadie pu do hacer nada, porque la mujer fue golpeada brutalmente en el interior de la vivienda que estaba haciendo construir.

Manifestó que los feminicidios son trágicos para las familias, pues no solo la mujer pierde la vida, sino que el hombre debe purgar su delito en la cárcel y, cuando hay hijos, estos quedan sin la protección de sus progenitores. “Las verdaderas víctimas del feminicidio son los hijos, porque son personas que se quedan sin la protección de un padre y de una madre. No es lo mismo criarse con los abuelos o con algún pariente o por último llegar a un hogar de acogida”, recalcó.

Subrayó que cuando se inculca valores a los niños desde el hogar se convierten en hombres de bien para la sociedad, pero aquellos que no tienen ninguna guía van a engrosar las cifras de los que viven en los cana les de drenaje, de los consumidores de sustancias controladas y se convierten en un problema social. “Esa es la parte que me preocupa”, insistió Holguín.

Sobre la violencia de género, profesionales que trabajan en el área familiar y penal señalan que la mayoría de las mujeres que pierden la vida a manos de sus parejas son las que no denuncian, pero muchas de las que se atreven a romper el silencio también corren riesgo porque a veces la justicia ordena que los agresores no se les vuelvan a acercar y otras medidas de protección, pero estas no se cumplen.