Lanzan licitación para la construcción 'llave en mano' del puente Binacional

"Si no fuera el presidente Lula, el presidente Lucho, no hubiera este momento. Por eso el agradecimiento a su presidente y nuestro presidente, para que la construcción de este puente sea una realidad", manifestó el ministro boliviano entre las primeras líneas de su discurso.



Asimismo, detalló que la "construcción de este puente sobre el río Mamoré, no solo es un prodigio de la tecnología moderna; sino también se ha encontrado una la solución para licitar este proyecto. Siempre nos interesó el tema fluvial, por eso ya tenemos la licitación de preinversión de Ichilo - Mamoré, pasa por Cochabamba y recae en el Beni", lanzó.



Montaño hizo énfasis en que "este puente contará con todas las especificaciones técnicas y tecnológicas necesarias para unir a dos pueblos hermanos".