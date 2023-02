Larach prioriza diálogo antes de activar el referéndum revocatorio

El flamante presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, dará prioridad al dialogo antes de activar el referéndum revocatorio contra el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. El sábado 25 de este mes se cumplió el plazo que dio el cabildo nacional al mandatario para que declare amnistía para los presos políticos.



“No hemos tenido una respuesta favorable del Gobierno, el cabildo nos dio un mandato y se procederá conforme establece la norma y oportunamente tomaremos conocimiento de la misma, ahora lo que nos preocupa es dar el primer paso para enamorar a Bolivia que es nuestra misión fundamental”, sostiene el cívico.



La anterior semana, en una de las últimas conferencias que dio el ahora expresidente Romulo Calvo, la institución cívica había conminado al presidente Arce, a que dicte un decreto de amnistía para que se libere a las personas aprehendidas durante el Gobierno del MAS, de lo contrario se iniciaría el proceso revocatorio contra la primera autoridad nacional.



Con referencia al proyecto que tiene para sus dos años de gestión frente a la institución cívica, Larach dice que el mismo vendría a ser la solución ante la crisis económica que se viene para el país y por eso, esta misión, tiene que ser expuesta a todo Bolivia.



“Para alcanzar un sueño, tienes que levantarte y buscarlo, por lo tanto, nuestro sueño es enamorar a Bolivia y cambiarla, porque los bolivianos tenemos la obligación de cambiar el país para tener mejores días”, expuso.



Larach también dice que Gobierno nacional debe gobernar para todos por igual porque esa es su obligación, además de hacer cumplir la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes.



Agrega que se sentará a dialogar con cualquiera de los tres niveles de gobierno “y funcionario público que tenga poder de decisión para darle mejores días a los bolivianos”.



Finalmente, con respecto a si la gestión presidida por Rómulo Calvo está dejando “la vara alta”, Larach sostiene que tanto los presidentes cívicos salientes como los entrantes, siempre dan la talla y por lo tanto está nueva gestión “no vamos a ser la diferencia”.



Por otro lado, el vocero presidencial Jorge Richter se refirió a lo declarado por Larach de enamorar a Bolivia diciendo que el líder cívico debe respetar “la voluntad popular, no debe aplicarlo selectivamente, sino ampliarlo a todo, y respetar el resultado con cinco años de mandato para Arce y Choquehuanca”.



Ritcher, entrevistado por medios estatales, desahució cualquier posibilidad de que haya una amnistía para liberar a los presos políticos, entre los cuales están el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, la expresidenta Jeanine Áñez y el excívico potosino Marco Pumari, entre otros.



“Pide impunidad, eximir de culpas a los golpistas y establecer un amplio perdonazo. Y de no hacerlo, acuden al chantaje, anuncian medidas de presión violentas. Y ahora amenazan con un revocatorio”, agrega el vocero.



Además, asegura que no se implementará perdonazo alguno, “por respeto a las familias que perdieron seres queridos y murieron durante las jornadas de 2019. ¿Cómo justificaríamos una medida como esa?, ¿qué explicación daríamos?”, aseveró.



El vocero también admite que el revocatorio es una figura constitucional y que cualquier persona puede recurrir a la misma; sin embargo, se tienen que argumentar por qué motivos se la quiere implementar.



“Y que quede claro, el que ellos tienen es solamente generar impunidad, que se libere a los que tuvieron responsabilidad en el golpe que trajo luto y muerte”.



Sobre lo dicho por Ritcher, el analista José Luis Santistevan indica que la palabra diálogo para el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) significa “admitir que existió golpe de Estado el 2019, limpiar el fraude de Evo Morales, aceptar que no hay instrumentalización de la justicia y que los procesos judiciales se desarrollan dentro del estado de derecho y que no hay crisis judicial. El diálogo así es inaceptable”, destaca.



Con respecto al proceso para activar un referéndum revocatorio de mandatario de Estado, u otra autoridad subnacional, este tiene varios pasos.



En el primero, el representante de una circunscripción solicita al Órgano Electoral la habilitación de libros para la firma de los mismos, el número para mandatario debe alcanzar el 1,5 millón de personas, y debe haber pasado la mitad de la gestión de quien fue electo, es decir, dos años y medio. Arce comenzó su gestión el 8 de noviembre de 2020, entonces ese tiempo se cumpliría el 8 de mayo de este año.



El siguiente paso corresponde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que debe validar esas firmas, como establece la Ley de Régimen Electoral, y enviar la pregunta para que esta sea avalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Luego de ello, el ente electoral debe organizar los comicios para que se realice la consulta.



El constitucionalista Gustavo Mendoza Orosco dice que la revocatoria del mandato de la servidora o del servidor público “procederá si en el referendo revocatorio el número de votos a favor de la revocatoria es superior al número de votos en contra”.



Proyección



El vicegobernador del departamento de Santa Cruz, Mario Aguilera, dice sobre el mensaje del presidente cívico que el propósito de la institucionalidad cruceña siempre ha sido construir y por eso ahora se tienen una Santa Cruz para Bolivia.



“Podríamos tener una Santa Cruz más cercana y productiva para fortalecer más a cada uno de los bolivianos, como también a la patria. Por eso estaremos firmes para apoyar, desde el lugar que nos corresponda, a este proceso de reencuentro nacional”.



Con respecto al plazo dado, que ya se cumplió, por el cabildo nacional al gobierno de Luis Arce para que se otorgue la amnistía a los presos políticos, Aguilera dice que el mensaje dado por la cruceñidad busca, desde la región cruceña, generar un entendimiento para obtener una justicia clara, equitativa y sana.



También agrega que se tiene que hacer un balance en lo logrado, como departamento, para poder planificar y proyectar de lo que se tiene que hacer para Bolivia, “desde este territorio trabajador y cálido, como su gente”.



A su vez, el expresidente cívico Germán Antelo ve que el mensaje dado por Larach va dentro de la línea que ha seguido la institución cívica, a través de los años, que es la de mantenerse dentro del estado de derecho y el respeto a la lucha por la libertad.



“Antes de llegar al ejercicio de una respuesta natural del ciudadano, a través de la protesta, se tiene que ir inicialmente a un dialogo para que con el acercamiento se intente fijar posiciones, y si eso no resulta ahí si se tiene que optar por la protesta para que las cosas se realicen de la manera adecuada”.



Antelo también destaca otros puntos del discurso de Larach como el apoyar la realización de un censo de población y vivienda que sea justo, la conformación de un nuevo padrón electoral para las futuras elecciones y la ejecución de un nuevo pacto fiscal para la distribución equitativa de recursos para las regiones.