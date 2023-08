Las 12 frases desafiantes y reveladoras de Marset

1.- “Señor ministro (Eduardo Del Castillo), me gustaría que no pierda el tiempo como lo hace, ¿por qué no se le ocurre, previo a su conferencia prensa, corroborar las informaciones y no quedar como burro ante su país y ante el mundo entero que lo ve en noticias?”.

2.- “En mi familia no hay personas con antecedentes. toda mi familia es trabajadora, así que estaría bueno que se dejen de estar pasando sus fotos como si fueran delincuentes por el simple hecho de ser de ser familiares míos”

3.- “Si yo fuera boliviano, me gustaría que el ministro de mi país fuera más inteligente y más honesto consigo mismo, digo esto porque cada vez que habla de droga, por ejemplo, el señor ministro dice que la droga que proviene de Perú, sabiendo todo el mundo que la mejor materia prima que produce Bolivia es la coca, y que el crecimiento del país en los últimos años es producto del dinero que entra del narcotráfico”.

4.- "Les cuento que entregarme no es una opción y que me capture la Policía Boliviana tampoco es opción, yo soy bastante inteligente para ustedes, por no decir que son muy burros, es mejor decir que soy más inteligente. No subestimo a la Policía, pero a la boliviana sí, ustedes saben que, si abro mi boquita, se les complica”.

5.- “Le aviso al señor ministro (Del Castillo) que hoy no va cantar ningún gallo, así no se confunde (con su paradero) y después le hacen bullying en todas las redes”.





6.- “Están buscándome cielo y tierra porque tengo mucha información y, la verdad, si hablo, la política de Bolivia se va a la mierda, pero a mí no me importa eso, pero no se preocupen no voy a hablar”.

7.- “Les comentó también que de Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen más por ahí, bueno si quieren pueden seguir buscándome, pero les cuento que estoy lejos”.

8.- “Yo no secuestré a nadie, secuestro es lo que hicieron esta madrugada en el condominio Ciudad Jardín, eso cómo lo pueden explicar si estaban con camionetas sin matrícula y hombres armados, según el relato de la gente. Secuestro es lo que hicieron ustedes el año pasado cuando secuestraron a Luis Fernando Camacho, no sé por qué no cuentan eso al mundo”.

9.- “No han detenido a nadie por el caso 'León 23', porque es como si no hayan detenido a nadie realmente. Solo tienen a una cocinera, un casero, dos o tres jugadores de fútbol, unos lavadores de autos y un taxista, en fin, todos son gente trabajadora, la verdad que esa gente no se merece estar en prisión por el mal proceder de la Policía".

10.- “Señor ministro (Del Castillo) si no quiere terminar preso usted mejor libre a las personas inocentes y olvídense de mí, si quiere que yo me olvide de estedes”.

11.- “El famoso 'Colla' (Erlan Ivar García López) que nombran como segundo al mando, yo creo que se equivocaron de colla, porque decir que a este señor lo vi dos o tres veces en mi vida es mucho, prácticamente no tiene vínculos conmigo, ni sé a qué se dedica”.

12.- “Yo no mandé amenaza a ningún periodista, esa amenaza de foto con cargadores ha sido enviada por un idiota, yo no hago esas cosas. Las cosas que yo hago la sabrán bien porque pongo mi cara, hago un video o van a escuchar mi voz. Los periodistas hacen su trabajo y no me enojo con ninguno, algunas veces dicen boludeces, pero la información que obtienen viene de personas erradas”.

