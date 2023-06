Las 26 preguntas que respondió el viceministro Carmelo Valda sobre las coimas

Valda dijo que no posee bienes, que vendió todas sus propiedades cuando fue designado como viceministro, es natural de Sucre. Describió los encuentros con los principales responsables de las licitaciones, pero la Fiscalía encontró que el dinero que tiene en sus cuentas no coincide con los ingresos que percibía como funcionario público; existe un monto de Bs 652.290 que no pudo justificar . Estas son sus respuestas, divulgadas en la red Uno.

Aclarando que jamás recibí una llamada de la Sra. Claudia Cortez ni sostuve reunión en mi condición de viceministro, solo recibí un mensaje de WhatsApp sobre gestión de un proyecto para ayudar a un municipio en el Chaco, pero no le respondí, también aclarar que no recibí ni un peso de la Sra. Claudia Cortez y jamás hablé de montos, licitaciones con la Sra Claudia Cortez.

Solo aclarar que el día de ayer 15/06/2023 puse mi cargo a disposición como viceministro de Agua Potable, sin tener ninguna respuesta oficial, para someterme al proceso y asumir defensa de las falsas acusaciones que se me están haciendo. Asimismo, aclarar que yo no he recibido ningún recurso económico de la Sra. Claudia Cortez, del Sr Chávez y del Sr. Bernal, ni de nadie, que eso quede en claro, por eso me apersoné de manera espontánea para aclarar sobre las calumnias que se me están haciendo.