Las autoridades europeas ejecutaron dos operaciones antidroga sin avisar a la Felcn

Entonces, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, solicitó un informe porque el país no formó parte de esas acciones y este año tampoco le avisaron a la Felcn sobre el alcance ni la naturaleza de la operación ejecutada en Madrid , donde las autoridades españolas se incautaron de 478 kilos de cocaína, admitió el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani.

“De momento, solo puedo indicarles que el operativo lo realizó Aduanas, una organización independiente , tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. Voy a tratar de hacer gestiones con los funcionarios indicados por si existiera la posibilidad de conseguir la información solicitada. Entendiendo que ustedes todavía no tienen datos sobre este caso, lo digo para no duplicar peticiones que pudieran perjudicar la investigación”, se lee en la minuta de comunicación que las autoridades del Gobierno del presidente Luis Arce recibieron desde Madrid.

“Sin embargo, ha habido megaoperativos a través de la Policía Europea, pero sin la participación de los bolivianos. Eso se llama falta de confianza, no nos quieren, no trabajan con nosotros porque ya saben quiénes somos y este tipo de hechos, como lo que pasó con la media tonelada de droga, da razón a quienes no quieren trabajar con nosotros; es triste para el país”, apuntó Joadel Bravo, un jurista que fue fiscal antidroga en Santa Cruz.