Las cifras no convencen; ven que la población envejece y se fue del país

“Hay un cambio en la percepción de los jóvenes, no tienen hijos, o sea, o tienen muy tardíamente. También tengo que entender que puede haber factores, como por ejemplo la pandemia, que ha generado una alta mortandad y el otro problema que me está preocupando es que, quizá, la migración al exterior es mayor de la que nos estamos imaginando. Ese dato todavía no lo tenemos. De repente, íbamos a ser 13 millones, pero tal vez dos se han ido afuera”, dijo el alcalde paceño.

“Yo no estoy de acuerdo con esos datos, realmente me siento decepcionada, frustrada; esos no son los datos, no cuadran los números”, afirmó ayer la alcaldesa de El Alto, Eva Copa. “La proyección que tenía el INE para nuestro país era aproximadamente 13 millones, pero ahora dice 11 millones”.