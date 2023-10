Las clases en Santa Cruz seguirán suspendidas hasta el viernes

Pero, "lo que debe quedar claro aquí (...) es que no hay suspensión de actividades laborales, hay recomendaciones para tener un ambiente laboral más saludable", señaló.



En ese sentido, la ministra dijo que, por ejemplo, ahora está restringido el uso de maquinaria pesada a un máximo de 30% para no aumentar los focos de contaminación.



"Son recomendaciones generales", afirmó. Además, aclaró que una lluvia no será suficiente para el retorno inmediato a la normalidad en los espacios laborales.



Pero "no hay modificación de la jornada laboral, la jornada laboral se mantiene de manera normal, solamente son recomendaciones sobre el uso de barbijo, uso de maquinaria, uso de combustible, la quema de material que se necesite para la industria", insistió.



Salud



La ministra de Salud y Deportes, Maria Renée Castro, también realizó una serie de recomendaciones para enfrentar la contaminación del aire por los incendios forestales en el país.



Dijo que los menores de edad, las personas gestantes y los ancianos son los grupos más vulnerables, por lo que deben tener "mayor cuidado y permanecer, de ser posible, en sus domicilios".



Sugirió evitar cualquier tipo de actividad en el exterior, lo que significa que, incluso, "se debe reducir los paseos, las salidas con las mascotas y otras actividades físicas que demandan mayor inhalación de humo".



Afirmó que tampoco se deben utilizar lentes de contacto y recomendó mantener cerradas las puertas o ventanas en las zonas de mayor contaminación.



"Además, se recomienda utilizar paños húmedos para sellar todos los bordes de estas puertas y ventanas", remarcó.



En cuanto al uso de barbijos, recomendó usar los más efectivos para la contaminación, como los K-N95 o FFP2, entre otros.



También recomendó a la población más próxima a las zonas contaminadas, el uso de "paños húmedos sobre la nariz y la boca para ir limpiando un poco el aire que vaya a ingresar".