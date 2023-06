Las deudas del petróleo: más de 6 mil desechos sin limpiar en cuatro países de Latinoamérica

“No es bueno para nosotros estar en una zona petrolera porque la empresa se beneficia, el Estado se beneficia y a nosotros nos toca la contaminación”, lamenta Aurelio Pignola, jefe de la comunidad indígena de José Olaya en Perú, un pueblo asentado a orillas del río Corrientes al que se puede llegar desde Iquitos, la capital de la región amazónica de Loreto, tras navegar por dos días. El testimonio de Aurelio Pignola es uno de los tantos que confirma lo que significa vivir en un lugar rodeado de pozos , piscinas y suelos manchados de petróleo. Como las mismas comunidades lo dicen, les ha tocado la peor parte si comparan su situación con los ingresos que genera la explotación de crudo para las empresas y las arcas fiscales. Esta comunidad indígena achuar lleva cinco décadas lidiando con este problema y con un montón de bolsas llenas de arena y petróleo que almacenan los restos de algunos de los derrames del Lote 192, desechos tóxicos que la lluvia ha ido lavando y convirtiendo en numerosos charcos malolientes. “Lo que tienen que hacer es limpiar el petróleo, ya no contaminarnos más, cumplir sus funciones como empresa, como Estado, eso es lo mínimo que exigimos”, dice enérgicamente el líder indígena. Para entender la magnitud de la contaminación y ahondar en las denuncias constantes de las comunidades, el equipo periodístico de Manchados por el petróleo —coordinado por Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia— empezó hace ocho meses a mapear todos los impactos ambientales y desechos de las operaciones petroleras —más conocidos como pasivos ambientales— que están esparcidos en los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y que, en mucho casos, llevan décadas olvidados y sin ser atendidos por los gobiernos. A partir de ingresar pedidos de información a las autoridades ambientales se pudo construir una base de datos que revela un panorama desolador: existen por lo menos 4284 pasivos ambientales de la industria petrolera en Bolivia, Ecuador y Perú, de los cuales ninguno ha sido remediado. Pero, ¿qué empresas han dejado abandonados estos desechos tóxicos? Esta pregunta solo se pudo responder para menos de la tercera parte de los pasivos identificados. Las autoridades, en la mayoría de los casos, no entregaron la información o dieron datos incompletos. Y a esta falta de transparencia se suma otro hallazgo alarmante: en los cuatro países se detectaron 3994 lugares contaminados por la actividad petrolera —que llevan años abandonados— pero que por decisiones políticas o administrativas no son considerados pasivos. Colombia, por ejemplo, los llama “impactos no resueltos”, básicamente porque el Congreso de la República recién está discutiendo un proyecto de ley para definir legalmente y por primera vez qué es un pasivo ambiental. De este grupo de fuentes de contaminación, las autoridades solo aportaron los nombres de las empresas responsables para el 16 % de los casos. Todo el universo de estos desechos tóxicos detectados fueron analizados también geoespacialmente para establecer la magnitud de la superposición con cientos de territorios protegidos. Lo que se detectó es que al menos 61 tierras indígenas y 15 áreas protegidas albergan en su interior estos desechos y si se analiza su presencia alrededor de estos espacios, hay que añadir 53 puntos más. Pero se ha considerado también para esta investigación la ubicación y recorrido de las tuberías que transportan los hidrocarburos, esa telaraña de metal que corre por encima o debajo de los territorios invadiendo más de 200 espacios protegidos con kilómetros de ductos instalados que a veces colapsan. ¿Qué cifras y daños ambientales están detrás de los más de 8 mil pasivos y fuentes de contaminación esparcidos por los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú?

¿Diferentes formas de llamar al mismo problema?



En los cuatro países, los gobiernos hacen una distinción entre pasivos ambientales y otras afectaciones, o simplemente los llaman de manera distinta. En Ecuador, por ejemplo, en el documento entregado por el Maate, se define a los pasivos ambientales como los daños que no han sido reparados o que han sido intervenidos de manera incompleta, mientras que toda a actividad que contiene, emite o dispersa contaminante en un área determinada la denominan fuente de contaminación. La diferencia no queda clara, pero es así como la autoridad ambiental divide los casos entre pasivos ambientales hidrocarburíferos de Chevron-Texaco (1107) y otras fuentes de contaminación del mismo sector (3568).



Koenig de Amazon Watch recuerda que en el año 1972 Texaco intentó definir qué tipos de derrames o formas de contaminación debería reportar la empresa. Ahora, cincuenta años después, precisa el experto, existe la misma lógica, porque el Estado intenta clasificar los tipos de daños. “Si dicen que todo lo que hizo Texaco son pasivos y lo demás está en otra categoría, me parece que están tratando de tapar el sol con un dedo, es decir, intentando evitar su responsabilidad y culpabilidad legal y criminal del hecho de que hoy en día siga ese tipo de contaminación”, aclara el experto.



Esa dualidad se repite en Perú. Si bien la diferencia es entre pasivos ambientales y sitios impactados, las descripciones son parecidas. El primero se refiere a los pozos e instalaciones mal abandonados, suelos contaminados, efluentes, emisiones y depósitos de residuos que son consecuencia de operaciones de hidrocarburos realizadas por empresas que han cesado sus actividades. Mientras que el segundo se refiere a un área geográfica alterada negativamente por la presencia de pozos e instalaciones mal abandonadas, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de residuos, así como por suelos, subsuelos y cuerpos de agua contaminados.



Vladimir Pinto, responsable de Amazon Watch Perú, explica que estas diferencias son parte de un asunto legal administrativo que se hizo visible con lo que sucedió en el Lote 192 cuando aún era el Lote 1AB. En ese momento —señala Pinto— cuando Pluspetrol Norte S.A. ya estaba operando, el Estado registró los lugares contaminados y se presentó el problema de la denominación, porque como no hubo un adecuado monitoreo no se sabía qué pasivos venían de la etapa anterior y cuáles eran responsabilidad de la compañía. Entonces, decidieron crear otra denominación y quedó el de sitios impactados.



“Durante muchos años se iban acumulando daños ambientales que no se registraban adecuadamente y cómo las empresas también ejercen control territorial sobre esas áreas, entonces limitan el acceso de otras personas, por lo tanto, se conoce poco. Entonces era muy fácil que se oculten algunos daños y que no se registren a tiempo”, dice Pinto.



En Colombia hay un camino más largo por andar. “No conozco ningún estudio que haya identificado áreas abandonadas de producción petrolera y que haya cuantificado cuál es el impacto y qué efectos ambientales ha tenido. Las autoridades colombianas apenas han empezado a abordar ese problema para entrar a definir, desde el punto de vista legal, qué son pasivos. Es un tema en el que estamos todavía profundizando”, dice Armando Sarmiento, experto de la Universidad Javeriana.



En el caso de Bolivia, en cambio, los pozos, ductos e incluso el material de transporte o infraestructura petrolera “se denomina pasivo”, dice Campanini y confirma que “la normativa boliviana reconoce como pasivo a la infraestructura de los pozos y de todo lo que ha quedado de la actividad petrolera”. Sin embargo, en el pedido de información que hizo Mongabay Latam y El Deber al Ministerio del Ambiente y Agua la respuesta incluyó dos denominaciones: pasivos ambientales y pozos, en todos los casos abandonados.



Más allá de estas clasificaciones, que en países como Colombia están en debate, las soluciones a los miles de lugares contaminados no se concretan. Según la información enviada por las autoridades ambientales, de los más de 8000 pasivos y fuentes de contaminación reportados por los cuatro países, solo 1852 han sido remediados: 1838 en Ecuador y 14 en Bolivia. En Perú, hay 13 planes aprobados pero aún no se tiene una fecha de inicio para la remediación, mientras que Colombia ha resuelto 55 por el momento.



Hasta ahora, considerando cada uno de los puntos que han sido identificados en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, faltaría remediar en total 6371 lugares contaminados y esta cifra sigue creciendo con cada nuevo derrame de petróleo. Y un punto que agrava esta situación es la dificultad de las autoridades para identificar a los responsables.



“Lo que ha ocurrido históricamente es que hay venta de empresas y así comienzan a complejizar la posible asignación de responsabilidades y requerimientos para la gestión, porque la responsabilidad se va diluyendo en el tiempo. Entonces, el Estado, sea ecuatoriano, colombiano o de cualquiera de nuestros países, termina con desgastes jurídicos gigantescos porque ha pasado mucho tiempo desde que se produjo el daño hasta el momento en que se comienzan a pedir que se gestione adecuadamente”, dice Mauricio Cabrera, coordinador de políticas de temas mineros y asesor de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia.



La alianza periodística consultó con las instituciones de gobierno en cada país para saber si existen planes de remediación en camino o si se están aplicando multas a las empresas por no solucionar los daños ambientales causados a los ecosistemas y territorios protegidos, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.