Las frases que se lanzaron Arce y Evo en Ivirgarzama

Los dos líderes del MAS enarbolaron frases para sus seguidores , aunque el ex Presidente Evo Morales tuvo el triple de tiempo que el Presidente, Luis Arce en su discurso.

"Podemos tener diferencias y no hay que tener miedo a las diferencias, las diferencias siempre van a existir porque son más bien el producto del avance del proceso dialéctico que tiene el instrumento político, en la medida que se avanza, en la medida que se crece es saludable, que haya diferencias. Hay que tener una batalla de ideas, decía Fidel Castro".

"Hay que escuchar a nuestras bases, hay que escuchar nuestros dirigentes. No hay que olvidarse lo que ocurrió hace poco tiempo aquí mismo en nuestro Trópico cochabambino".

"Hay que conquistar hegemonías y la hegemonía no se conquista a la fuerza . Hay que convencer y se convence con argumentos, se convence con ideas, se convence a la militancia con acciones, las acciones son contundentes".

"Muy bien, algunos vienen a gritar, si no gritan ‘Lucho, lucho’ van a perder su trabajo , estamos informados. Cuidado se equivoquen, cuidado, van a perder su trabajo hermanos".

"El gobierno neoliberal maneja al dirigente con prebendalismo , intenta atacarlo, cuando no puede sacarlo, divide. Eso no puede repetirse compañeros".

"No entremos a ese juego de ser apolíticos de ser apartidarios, condenar so pretexto de renovación ‘fuera roscas’. Las exautoridades o los exdirigentes fundadores si no son indispensables tampoco son desechables".