Las infecciones respiratorias agudas están dañando a los bebés

La pediatra Stefany Blacutt y los infectólogos Carlos Paz y Rodrigo Castedo recomiendan no consumir antibióticos si se trata de una infección viral, puesto que, de hacerlo, están provocando que la bacteria sea resistente al medicamento; de manera que los remedios no harán efecto. Para saber si un paciente tiene una infección viral o bacteriana, es necesario acudir al médico, que pedirá los análisis que sean necesarios y prescribirá los medicamentos que correspondan.

Lamenta que los bebés menores de tres meses de vida sean de los más afectados por neumonías virales y que, en muchos casos, se ha visto la necesidad de suministrarles oxígeno, debido a la dificultad para respirar. En este caso, explica, los pequeños aún no tienen todas las vacunas que corresponden, por lo que están más susceptibles a adquirir el virus. Por otro lado, al ser virales, su tratamiento es más complicado, sostiene.

Paz explica que una de las causas por las que más niños estén afectados por estas IRA tiene que ver con que los chicos estuvieron encerrados durante la pandemia por coronavirus, por lo que no estuvieron expuestos a los patógenos que las causan, sean virus o bacterias ; y, por ello, no tienen anticuerpos y “se están poniendo al día”, con estos patógenos.

Castedo coincide con Paz, en que durante la pandemia del Covid-19 estos virus y bacterias no circularon o lo hicieron en muy menor medida. Castedo opina que el uso de barbijos y las medidas de bioseguridad protegieron también de estas enfermedades que, al ser infecciones respiratorias, se transmiten de la misma forma que el covid-19.

Blacutt pide a los padres llevar a sus hijos a la consulta médica porque, en los casos de neumonía , si no se actúa correcta y oportunamente, puede haber complicaciones, como la dificultad para respirar; pero, al verse afectados los pulmones, también se ha visto que hay derrame pleural (líquido) y debe intervenirse; o, en otros casos, pulmones necrosados (tejido muerto), que deben retirarse, incluso en bebés de meses.

Las infecciones respiratorias agudas pueden ser leves, pero también pueden complicarse; los síntomas y signos de alarma a los que deben estar alertas los padres, de acuerdo con Paz, son los siguientes: Si son bebés, que no tomen leche o no se alimenten; irritabilidad, cansancio, respiración rápida , que puede verse en un ‘aleteo’ nasal y el movimiento de las costillas del medio. Si se observan algunos de estos, debe acudirse al médico inmediatamente.

En los más grandes: el cansancio, la respiración rápida, la irritabilidad, los vómitos (provocados por flemas), que impiden comer, y también el movimiento de las costillas, son signos de que algo no está bien. Tanto en bebés como en niños más grandes debe alertar que, si hay fiebre, dure más de cuatro días.

Si el cuadro es leve, indica Castedo, la infección se cura por sí sola ; pero, insiste, es necesario acudir a un médico que determine si se trata de una enfermedad producida por un virus o una bacteria, y no tomar un medicamento que sobró de una anterior infección o que alguien más (que no es médico) recomienda.

Los galenos coinciden en que, en estas semanas, no hay tantos casos de covid, como de otras infecciones. Blacutt lamenta que no todos los niños hubieran completado su esquema de vacunación y anima a sus familias a hacerlo.

Por su parte, Castedo expresa la necesidad de usar vacunas bivalentes, porque protegen no solo de la cepa original del coronavirus, sino también de la variante ómicron. El infectólogo manifestó que, en el último tiempo no se han registrado nuevas variantes, aunque sí subvariantes de ómicron. Recordó que la pandemia no ha terminado y que hay que estar atentos.