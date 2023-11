Las llamas dejan cicatrices: cultivos perdidos, falta de alimentos y heridos son las secuelas del fuego

En esta comunidad viven 45 familias que, con mucho esfuerzo se habían ganado un espacio en el mercado nacional por cultivar cacao silvestre, de forma ecológica, es decir, mediante un manejo de suelo sin pesticidas ni químicos y en base a cultivos orgánicos. “Era un proyecto de las mujeres tacanas, pero ahora no queda nada . Lamentablemente el fuego nos rodeó por todos lados y se quemó todo el chocolate. Ahora no tenemos de dónde sacar porque el fuego también quemó los chacos con plátanos”, lamenta Nicol Velásquez, una de las comunarias afectadas.

“Para sembrar tenemos que esperar por los menos un año (para ver la producción), pero ahora se complica porque el suelo está quemado y no hay lluvias. Pido a las autoridades que nos ayuden con víveres , porque los que quedan se están acabando”, insiste.

Dice que en otras comunidades la necesidad es similar porque, al igual que ellos, en varias zonas estuvieron dos meses luchando contra el fuego y no lograron salvar sus cultivos, que es su única forma de sustento.

De chinelas y pantalón corto subió a su moto y fue lo más rápido que pudo hasta el sitio del incendio. Al intentar aplacar las llamas, resbaló y fue alcanzado por el fuego. “Quería salvar el puente para que no nos quedemos aislados. Viene la lluvia y, si nuestro puente se deshace, quién lo va a reconstruir”, manifiesta desde el hospital de San Buenaventura, donde recibe asistencia. Chipunavi es padre de cinco chicos, de entre 16 y 6 años, y le preocupa el sustento de su familia porque no sabe cuándo podrá volver a trabajar y, en su comunidad, los cultivos también fueron arrasados por el fuego.

El llamado de la Defensoría La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades para que brinden asistencia a las familias afectadas y observa que la Ley 602 de Gestión de Riesgo, que fue promulgada en 2014, ya no responde a la realidad actual.

“Ha sido muy doloroso establecer que nuestro Sistema de Gestión de Riesgos, que data del año 2014, no responde ya a la situación que vivimos en el país; sobre todo con esa asistencia humanitaria, que debería primar, y no en torno a las atribuciones y competencias que están establecidas; no responde a las condiciones climáticas actuales”, manifestó Claudia Flores, representante de la oficina nacional de la Defensoría del Pueblo.