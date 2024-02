Legisladores de CC y el MAS instalan demandas penales tras bochornosa sesión

Las peleas entre diputados llegaron a la justicia. Existen demandas que se instalaron luego de que algunos legisladores acudieron al Instituto de Investigaciones Forenses (Idif). El diputado José Ormachea, de Comunidad Ciudadana (CC), mostró ayer un certificado forense en el que se establece que tiene seis días de impedimento por múltiples contusiones en el abdomen y tórax a causa de los golpes que supuestamente recibió de parte de algunos diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) durante la sesión del 22 de febrero en la Cámara Baja. El legislador demandó a cuatro de sus colegas del oficialismo.

“En la sesión del 22 de febrero, los diputados del MAS procedieron a agredirme físicamente y verbalmente. Me golpearon en el abdomen con puñetes y me apretaban, y una de ellas me rascó, me rompieron la ropa, me duele el hígado y vomité dos veces y (tengo) dificultad para caminar por el mareo, insomnio y dolor de cabeza”, denunció Ormachea ante el Idif.

Verónica Challco, presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, convocó el pasado jueves a una sesión ordinaria para tratar los proyectos de ley sobre los créditos externos y la prórroga de magistrados. Dicha sesión terminó en un cuarto intermedio hasta el próximo martes debido a las peleas que protagonizaron los diputados y diputadas de las tres fuerzas políticas.

Ormachea fue uno de los afectados. Al obtener su certificado forense, el legislador opositor demandó ante la Fiscalía de La Paz a cuatro legisladores del MAS: Gloria Callisaya, Sonia Crespo Arce, Deysi Choque Arnez, y Delfor Burgos Aguirre. Ormachea difundió las fotografías de las contusiones que provocaron los golpes recibidos en la disputa por quedarse con un curul de la testera principal de la Cámara de Diputados, cuando las bancadas del arcismo, el evismo y la oposición se disputaban la aprobación de la agenda camaral.

Callisaya también fue acusada por la diputada opositora Mayra Zalles, quien acusó a la oficialista de haberle escupido, arañarle el rostro y haber empujado en las gradas del hemiciclo. “Es una vergüenza que diputadas nacionales tengan que estar actuando de esta manera en la Cámara de Diputados. Voy a iniciar un proceso penal”, dijo Zalles.

Demanda en La Paz

La legisladora opositora informó que también oficializó su denuncia el viernes contra Callisaya ante la Fiscalía de La Paz. Zalles mostró un certificado médico preliminar que se había realizado y en el que se estableció cinco días de incapacidad. La diputada dijo que se hará nuevos exámenes para ver si no sufrió alguna fisura en su nariz porque aseguró que todavía tiene “muchas molestias”.



“Yo le dije (a Callisaya) que no tenemos por qué ir a los golpes y ahí fue que recibí un escupitajo, (luego) me empujó y me empezó a golpear en la cara, donde recibí las cortadas que tengo ahora. Y sí, para no caerme de espalda, me agarré de lo que pude y fue cuando jalé su mantilla, (por eso) ella ahora dice que yo la agredí”, relató Zalles.

Callisaya, a modo de descargo, declaró que Zalles la increpó primero y la acusó de haber sacado a empujones de la testera al diputado Ormachea, también de CC. “Imilla de (m...) me dice, no le respondí, me di la vuelta y nomás ya he sentido dos, tres golpes. Yo me di la vuelta, le empujé a un lado y ella me ha jalado de mi manta y yo solo me he podido agachar”, dijo Callisaya, quien negó haber escupido a Zalles y también haber golpeado a Ormachea.

Sin embargo, la diputada del MAS aseguró que sí iniciará un proceso contra el diputado José Ormachea, por no permitir que la presidenta en ejercicio Verónica Challco sesione con normalidad la reunión.

El pasado jueves, los diputados del ala arcista del MAS fueron protagonistas de una bochornosa sesión en la que se enfrentaron a los opositores por la aprobación de los siete créditos internacionales sin tratar primero las leyes contra la autoprórroga judicial. Fue la novena vez que diputados oficialistas y opositores se repartieron insultos y golpes, sin que ninguno revise su posición.