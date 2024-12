Legisladores se preparan para vacacionar sin debatir el presupuesto de 2025 y la ley de escaños

Los parlamentarios, tanto senadores como diputados, se preparan para sus vacaciones de fin de año, sin debatir dos proyectos de ley trascendentales: el proyecto de ley 003/2024-2025 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y el proyecto de ley de redistribución de escaños que espera el Órgano Electoral para convocar a elecciones generales de 2025.

El presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocó ayer a la última sesión de ambas cámaras que se realizará este jueves 12 de diciembre. El único tema que puso en agenda es la “designación de la comisión de Asamblea para el receso de fin de año”.

Para la oposición en el Parlamento, la convocatoria de la autoridad confirma la “estrategia” del arcismo, de dilatar todo lo que se pueda el tratamiento de la ley financial para que la norma quede automáticamente aprobada el 1 de enero, sin los cambios y ajustes que realizó la Comisión de Planificación la semana pasada.

Mientras, el oficialismo en la Asamblea minimizó la convocatoria de Choquehuanca, negó que la intención sea aprobar la norma sin el visto bueno del Legislativo y aseguró que Diputados convocará a sesión hasta el lunes 16 de diciembre y si es necesario, sesionarán por tiempo y materia para tratar el PGE 2025.

Vacación sin aprobación

Según la convocatoria emitida desde la Vicepresidencia, la tarde de este jueves Choquehuanca intentará una vez más dirigir una sesión legislativa para fijar el receso parlamentario y conformar una comisión de fin de año ya que el único tema en agenda es la “designación de la comisión de Asamblea para el receso de fin de año”.

Hace un año, Choquehuanca convocó a sesión para aprobar el receso de fin de año de 2023, pero la mayoría de senadores y diputados rechazó realizar esas vacaciones y tampoco se conformó una comisión. Exigían tratar y aprobar el PGE 2024 con modificaciones, pero no fue así.

En la actualidad, la oposición parlamentaria compuesta por evistas, CC y Creemos, asegura que el arcismo emplea la misma estrategia.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, indicó que el lunes 9 de diciembre el secretario general de la Vicepresidencia, mediante una nota pidió a CC que hasta el viernes 13, remita la lista de parlamentarios que serán parte de la comisión legislativa para el receso de fin de año.

Sin embargo, ayer miércoles Choquehuanca convocó a sesión de la Asamblea para un día antes, es decir para el jueves 12 para justamente conformar esa comisión de receso. El hecho fue calificado por Urquidi como una “trampa masista”, siendo que el Legislativo tiene varios temas pendientes.

“Desde Comunidad Ciudadana queremos decir contundentemente que rechazamos esta trampa masista, y es una burda trampa como lo hicieron el año pasado, quieren evitar que la Asamblea cumpla con sus funciones y debatamos y consideremos el Presupuesto General de la Nación 2025, y añadido a esto quieren evitar también que debatamos el proyecto de ley que tiene que ver con la redistribución de escaños y que es un elemento fundamental para garantizar las elecciones 2025”, manifestó Urquidi.

A las protestas por no sesionar se sumó el diputado cruceño Jerges Mercado que exigió a Yujra convocar a sesión para que también se trate el tema de los escaños parlamentarios.

“El primer tema que nos preocupa es que todavía no se ha aprobado la ley de redistribución de escaños como corresponde, en aplicación del censo de población y vivienda realizado el pasado marzo quiero pedirle a la presidencia de la Cámara que actúe con responsabilidad”, exigió Mercado.

Aseguran sesión

El diputado arcista, Freddy Velásquez, negó que el oficialismo cumpla una estrategia para dilatar el tratamiento del PGE 2025 y que la misma entre en vigencia automáticamente el 1 de enero. Argumentó que si la versión de la oposición fura cierta, la Comisión de Planificación no hubiera tratado el proyecto de ley, ni el ministro de Economía se hubiera molestado en ir a explicar a los asambleístas la ley financial.

Velásquez aseguró que incluso después que Choquehuanca dicte receso, los diputados serán convocados a sesionar y no sólo por el PGE 2025, sino también para tratar la redistribución de escaños.

“La siguiente semana vamos a sesionar, va a convocar el presidente de la Cámara de Diputados para poder debatir este tema (…) podemos llevar (sesionar) por tiempo y materia hasta que se apruebe. Aún haya receso, nosotros vamos a continuar con el trabajo para dar certidumbre a la población”, aseguró el legislador.

Desde la bancada evista en Diputados, los legisladores protestaron porque Yujra hasta la fecha no convocó a sesión para tratar el PGE, aseguraron que esto responde a una estrategia del arcismo para evitar que se traten y analicen algunos artículos “de contrabando” que merecen un tratamiento aparte.

“Hay artículos como el 13 que busca endeudar al pueblo con 13 mil millones de dólares y no sabemos de dónde se van a prestar. Estos créditos tienen que tener una ley específica. Lo propio el artículo 19, 14, están buscando hipotecar las 22 toneladas de oro que tenemos a organismos internacionales (…) es por eso que no quieren tratar el proyecto de ley en sesión plenaria, porque ellos saben que vamos a modificar el proyecto de ley”, afirmó el diputado Renán Cabezas.

Es así que entre protestas Choquehuanca una vez más intentará sesionar con los senadores y diputados para dictar el receso parlamentario y formar una comisión.

La Asamblea ha perdido su razón de ser

* Franklin Pareja, politólogo

La Asamblea Legislativa ha perdido su razón de ser hace mucho tiempo, no le sirve al país para nada porque no delibera, no fiscaliza y tampoco legisla.



En origen, el primer gran flanco de ataque que tuvo la Asamblea Legislativa es la disputa entre arcistas y evistas, de manera que la bancada mayoritaria se fracturó y a partir de ese momento, el Gobierno, en vez de retomar la pedagogía del diálogo, la concertación y el pacto lo que hizo fue anular a la Asamblea Legislativa que no tiene ninguna capacidad de acción.



Además, mediante recursos del Tribunal Constitucional siempre termina desautorizada o neutralizada.



El segundo problema estructural es que las bancadas opositoras han sufrido internamente un gran deslave, es decir, muchos tránsfugas han abandonado su fuerza política original y han empezado a transitar de forma independiente virando convenientemente y además prebendalmente, en espacios que son de interés personal pero no de interés político ni de país.



Entonces, la Asamblea Legislativa no tiene representación de origen. Por ejemplo, el pueblo le ha dado 55% de victoria a Luis Arce con mayoría parlamentaria, pero esa mayoría ya no existe porque se ha fracturado.



El pueblo le ha dado una importante representación a la oposición, pero esa representación t ampoco existe porque se ha fracturado.



Entonces, en esas condiciones políticamente no hay ninguna fuerza que tenga capacidad de liderar acciones en el plano legislativo.



El Gobierno entiende que la Asamblea le va a poner trabas todo el tiempo, y gobierna a través de su única fuente de poder como es el Tribunal Constitucional.



Nada va a cambiar, la Asamblea Legislativa está anulada y se anuló cuando el MAS se fracturó, ése es el origen del problema.