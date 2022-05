Legislativo espera concretar esta semana consensos y reinstalar la sesión para elegir al Defensor del Pueblo

Escucha esta nota aquí

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) espera concretar esta semana consensos y reinstalar la sesión para elegir al nuevo Defensor del Pueblo, luego de no alcanzar los dos tercios en dos votaciones realizadas la semana pasada.

“Esperamos que esta semana se logren consensos y que se reinstale la sesión. Desde el inicio hemos sido muy amplios, el hecho que en la elección no estén garantizando los dos tercios, no es un favor al MAS, es de cara al pueblo, nosotros esperamos que depongan actitudes y podamos avanzar para tener una nueva autoridad”, afirmó Freddy Mamani, presidente de Diputados.

Sin embargo, desde la bancada de Creemos se comunicó que no avalan el proceso, exigen una nueva convocatoria y continuarán votando en blanco, porque consideran que no existe la intención de devolverle la institucionalidad a la Defensoría.

“Creemos ha optado por no respaldar este proceso contaminado desde el inicio, no es posible devolver la independencia, transparencia y objetividad a una institución tan cuestionada. Nuestro voto seguirá siendo en blanco, porque expresa nuestra posición de decirle al país que el Defensor del Pueblo no debe responder a ninguna línea política”, afirmó Centa Rerk.

Conferencia de prensa de Creemos:





Desde el MAS se sostiene que se respaldó al candidato que mejor evaluación alcanzó, Pedro Callisaya, quien obtuvo mayor respaldo en las dos rondas de sufragio, aunque sin alcanzar los dos tercios requeridos.

“Hemos tenido muchos postulantes, de esos siete llegaron a la etapa final y de los siete hay un compañero destacado que alcanzó la excelencia, entonces, como corresponde, nos hemos inclinado por apoyar al primero, pero eso no significa que el MAS tenga un candidato”, acotó Mamani.