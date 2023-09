Legislativo está bloqueado y golpea la gestión económica de Luis Arce

La Asamblea Legislativa Plurinacional está paralizada desde hace tres semanas. La Cámara de Diputados ni el Senado sesionaron por la presión de legisladores de la facción ‘evista’ del MAS para que se debata y apruebe la ley de selección de los candidatos para los 23 altos cargos del Órgano Judicial. La medida se expandió a Cochabamba y a otras regiones del país.



El presupuesto reformulado por Bs 5.421 millones, contratos petroleros por $us 500 millones y préstamos por cerca de otros $us 350 millones, que son parte del plan económico del Gobierno del presidente Luis Arce, están detenidos. Incluso, según expresaron legisladores del oficialismo ‘arcista’, hay “créditos urgentes” para paliar la sequía en el país.



“Hay intereses por encima de lo que quiere la ciudadanía y están buscando un pretexto, con la ley de las elecciones judiciales. Llama la atención que estos señores lleven adelante esta actividad después de que fracasaron cuando quisieron bloquear el país, cuando resultaron perdedores del Congreso (de los campesinos) de El Alto”, afirmó ayer con un tono elevado de voz el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado (MAS). Apuntó así a los legisladores que promueven el retorno de Evo Morales al poder.



“¡Qué casualidad! Como no pudieron paralizar el país y perjudicar a la economía, hoy han venido a querer paralizar la Asamblea Legislativa Plurinacional a impedir que los diputados sesionen, incluso han impedido que nuestros funcionarios puedan usar los ascensores y trabajen”, insistió.



El 20 de agosto, tras el congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) se eligieron a dos directivas. Una de ellas, afín al presidente Arce, fue acreditada ante el Gobierno y la otra, próxima a Evo Morales, anunció un bloqueo nacional que debía haberse realizado desde el 4 de septiembre para exigir al presidente que cumpla con su plan y reconozca a sus dirigentes. La medida se postergó para octubre, tras el congreso del MAS.



Ante este escenario, legisladores que apoyan al ala ‘renovadora’, como fue conocida la facción afín al actual jefe de Estado, incluso creen que el ‘evismo’ jugará “al desgaste total”, hasta que se acorte el mandato y, de este modo, apurar los tiempos de las elecciones.



“Hay muchos riesgos ahora. Pareciera que ellos quieren acortar el mandato de Luis Arce y pareciera que ya están pensando en las elecciones”, afirmó ayer el diputado Froilán Mamani, quien cuestionó la parálisis del Legislativo por efecto de la huelga de hambre y el bloqueo que han instalado los legisladores ‘evistas’ en los accesos clave al nuevo edificio donde sesiona el Parlamento.



“Tenemos que aprobar los proyectos de ley para beneficiar a nuestro país y no estar con chantajes políticos y no estar buscando pugnas sobre afinidades políticas entre quienes serán o no nuestros candidatos de nuestro instrumento político”, remarcó. “En este momento, tenemos muchas dificultades, muchas necesidades y demandas que atender”, mencionó luego respecto a los créditos pendientes y las leyes que está en trámite para alivianar la emergencia por incendios y sequías que enfrenta gran parte del territorio.



También exigió a los ministerios de Justicia, de Economía y de Planificación “remitan de manera inmediata las respuestas a las consultas” sobre la ley para seleccionar candidatos que aprobó el Senado y que ahora exigen que se apruebe. Aseguró que no habrá sesión mientras persistan las medidas de presión promovidas por el ‘evismo’, que ayer cumplieron siete días en huelga. Incluso, hay legisladores que se tapiaron.



“No hay justicia en el país, el Gobierno será responsable por nuestra salud”, declaró la diputada ‘evista’ Gladis Quispe con la voz entrecortada, en medio de sollozos. Varios de sus colegas le llamaron “traidor al presidente de la Cámara de Diputados” y anticiparon otra pugna por la elección de la nueva directiva del legislativo.



“No estamos viendo esa voluntad que se requiere (para destrabar este conflicto) porque la Asamblea Legislativa tiene el mandato constitucional de cumplir la primera tarea que es la preselección, y la sentencia del Tribunal Constitucional menciona necesariamente que a través de una ley y con 2/3, lo cual nosotros hemos cumplido”, afirmó luego el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aliado de Evo Morales.



“La huelga aparece en un momento en el que se quiere estirar la presión hasta octubre, cuando se debe realizar el congreso del MAS, en Lauca Ñ. Esto también sucede después del intento de llevar adelante un bloqueo nacional la semana pasada. Ahí veo demasiado cálculo político”, opinó ayer el politólogo Marcelo Arequipa respecto a la correlación de fuerzas en este escenario.



En ese marco, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, consideró que la pelea del MAS “le importa muy poco a la gente que debe trabajar para poder mantener a sus familias”. Señaló que el partido gobernante perdió el objetivo nacional con estas pugnas y consideró que por ello “dejo de ser una opción” que genere esperanza para el futuro.