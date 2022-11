Levantan el paro, el Comité se declara en emergencia y hay reclamo ciudadano

El cuarto intermedio en la protesta no fue del agrado de todos. En parte del Comité Interinstitucional hay molestia por la forma en cómo se decidió levantar el paro. Ese desagrado se reflejó con algunos ataques a la casa de Calvo.

El líder cívico anunció la decisión desde su vivienda, donde cumple arresto domiciliario. Estaba al lado el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar. Detrás otros líderes cívicos. No había autoridades políticas. Calvo leyó un comunicado que en resumen agradecía al pueblo cruceño por sostener el paro durante 36 días y daba una línea de la batalla que sigue: la nueva relación de Santa Cruz con el Estado.

“A partir de este momento hacemos un cuarto intermedio, levantamos el paro y bloqueos sin suspender nuestra lucha. Seguimos en emergencia, sepamos administrar nuestra victoria en beneficio de todos. Hemos asumido la defensa jurídica de los que aún están detenidos por esta causa. No los vamos a abandonar. Pueblo cruceño, una vez más, gracias por su sacrificio, que no ha sido en vano, señoras, señores, jóvenes y niños, es momento de volver a estudiar y trabajar para recuperar las fuerzas físicas y su economía. Lo haremos con mucha fortaleza, nuestra moral está más alta que nunca. Bolivia hoy nace de nuevo. Nos hemos levantado juntos con un ideal en el corazón y los felicito a todos por haber podido abrir las compuertas de la libertad”, afirmó Rómulo Calvo.

La medida comenzó el 22 de octubre en demanda del censo en 2023. Hubo una serie de acercamientos con el Gobierno y hasta la instalación de una mesa técnica en la ciudad de Trinidad. No se llegó a acuerdos y, al final, el Ejecutivo decidió realizar la encuesta nacional el 23 de marzo de 2024, pero prometió entregar resultados en septiembre de ese año.

“Le hemos ganado a las hordas invasoras, al cerco de ciudades, a delincuentes organizados, a policías criminales, a fanáticos entrenados en el exterior, a campañas publicitarias mentirosas y a prácticas dilatorias. Hemos luchado con amor, alegría y con mucha fe en Dios, pero como dijo un poeta: ‘no se engañen con nuestro aire festivo’. No es que no sabemos sumar, sino esperamos cobrar en su tiempo”, remarcó Calvo.

La decisión que transmitió Calvo no fue aceptada por todos. El vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas, acusó a Calvo y a Cuéllar de haber entrado en el juego del MAS por levantar el paro. La autoridad académica dijo que no hubo reunión previa para analizar si se levanta o no la medida.