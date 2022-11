Ley del censo aún no pasó a comisión y el Gobierno garantiza su promulgación

La ley del censo reposa en el Senado. La norma, que fue aprobada la madrugada del sábado en Diputados, está en la presidencia de la Cámara Alta y todavía no fue remitida a la comisión de Constitución, donde debe ser revisada y luego esa instancia tiene que emitir un informe al pleno. El Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado presenta fisuras y la oposición pide un debate rápido.



Mientras, el Gobierno aseguró que no inviabilizará la promulgación de la normativa si es que en el Senado no hay observaciones.



La presidenta de la comisión de Constitución del Senado, Patricia Arce, informó a EL DEBER que hasta ayer por la tarde la presidencia de la Cámara Alta no remitió la ley del censo a su instancia.



“El mecanismo es que pase a presidencia (del Senado) y luego pase a las comisiones”, afirmó Arce. Luego se le consultó si a la instancia que preside llegó la ley del censo y la asambleísta respondió que no. “Nada, no podría hablar de algo que no conozco”, dijo.



El proyecto de ley del censo fue aprobado la madrugada del sábado en la Cámara de Diputados con más de dos tercios de los votos. Esta norma contempla la entrega de resultados censales a partir de septiembre de 2024, a fin de permitir la redistribución de recursos a los departamentos y la reasignación de escaños parlamentarios antes de las elecciones generales de 2025.



Con la aprobación en Diputados, el proyecto fue remitido al Senado donde primero debe ser traspasado de presidencia de esa instancia, a la comisión de Constitución, que será la revisora y la que emita un informe al pleno. Aparte de Arce, esta comisión también la integran los senadores Miguel Ángel Rejas, del MAS, y Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana (CC).



Salame también informó a este medio que la normativa no llegó a la comisión de Constitución y que en su bancada existe la intención de agilizar su aprobación para que luego sea promulgada por el presidente Luis Arce.



“Cualquier proyecto de ley que se aprobó en Diputados va a la presidencia (del Senado) y luego es remitido a comisión. En este caso, no llegó la ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y tampoco hay convocatoria (a sesión en la comisión”, dijo Salame.



Fisuras en el MAS



Ahora el proyecto reposa en el Senado. En esta instancia el debate está más duro debido a que el ala dura del MAS que responde a Evo Morales tiene más presencia, aunque también están los “renovadores”. De entrada, el senador Leonardo Loza, que representa a los cocaleros de Chapare, afirmó que la ley aprobada en Diputados es “innecesaria” y que existe un decreto firmado por el presidente Luis Arce que ratifica que los resultados del censo se entregarán hasta septiembre de 2024.



Según el senador Rodrigo Paz, de CC, para aprobar la ley del censo se requieren 19 votos, 15 de la oposición y solo cuatro del MAS. Pese a los pedidos de sesión de emergencia y dispensación de trámite, el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez (MAS), afirmó que se seguirá el conducto regular. Esto significa que la propuesta pasará por una comisión y luego será tratada en el pleno hasta su sanción.



“En el Senado tendrían que ser 19 votos, si nadie se falta de la oposición, más cuatro del oficialismo tendríamos la ley aprobada que permitiría aprobar la norma. Si bien los tradicionales son los evistas y los renovadores son los arcistas, (ambos) funcionan de la misma manera”, afirmó Paz.



Mientras, el senador Félix Ajpi, del MAS, explicó que una vez que la presidencia del Senado remita el proyecto a la comisión de Constitución, se deberá discutir la norma en grande y en detalle y además se debe hacer las correcciones necesarias. Los parlamentarios miembros de esa instancia emitirán un informe que pasará a la presidencia de la Cámara Alta.



Luego, Rodríguez deberá convocar a una sesión para tratar la norma, aprobar y sancionarla. Este procedimiento puede durar al menos dos semanas, pero si se decide dispensar el trámite o llamar a una reunión de emergencia, como lo permite el reglamento de la Asamblea Legislativa, el proceso puede durar menos.



“La norma se aprobó en la Cámara de Diputados. Nosotros debemos esperar que la norma sea remitida al senado y en base al reglamento se analizará la norma, veremos si es viable o no y si debe ser sancionada o modificada”, remarcó Ajpi.



Desde el Ejecutivo



Ayer, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que el Ejecutivo no pondrá impedimento a la ley si es que el Senado la sanciona sin observaciones.



“Nosotros no vamos a inviabilizar la promulgación de una ley siempre y cuando no vulnere las competencias del Órgano Ejecutivo”, afirmó Prada.



La ministra de la Presidencia dijo que el Ejecutivo estará a la espera del tratamiento de la norma en la Cámara de Senadores y recalcó que la ley aprobada en Diputados es la que fue presentada por la diputada oficialista Deysi Choque y no así por las bancadas de oposición.



A la propuesta de la diputada Choque, que establece la distribución de los recursos económicos por coparticipación a partir del mes de septiembre de 2024, se incorporó un parágrafo el cual dispone que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe remitir los resultados de población del censo al Órgano Electoral para que esa instancia realice la asignación de los escaños legislativos.



El senador Rubén Gutiérrez, del MAS, dijo que en la Cámara Alta están a la espera de que se realice todo el procedimiento que se debe cumplir en el tratamiento de un proyecto de ley, así como se hizo en Diputados.



Cuando ya estemos en la plenaria, desde luego que atenderemos ese trámite. Si hay un proyecto de ley que permite viabilizar y contribuir a pacificar, vamos a apoyar ese proyecto de ley”, aseguró Gutiérrez.



En la oposición existe cohesión para tratar de agilizar la sanción de la ley en el Senado. La senadora Centa Rek, Creemos, dijo que envió carta a Andrónico Rodríguez para que el tratamiento de la norma se la haga con dispensación de trámite y voto de urgencia.