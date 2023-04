Ley del oro pasa al Senado; expertos ven solución en la liquidez, pero no en divisas

Una de las controversias se desató por el voto secreto que para algunos parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) fue ilegal porque dio paso a que algunos opositores se alienen a favor del MAS. Mientras, los ‘arcistas’ negaron que exista un pacto con la derecha y argumentaron que fueron los ‘evistas’ que cambiaron su voto al no verse presionados por sus “jefes”.

El economista Jaime Dunn explicó que la compra y venta de oro es parte de las actividades financieras que efectúan los bancos de los estados. Sin embargo, la desinstitucionalización del BCB provocó desconfianza sobre cómo se manejarán las reservas y dónde irán las divisas que se generen producto de la pignoración, ya que podrían permanecer en el sector público y no pasar al sector privado.

“El efecto neto de comprar oro (en el mercado interno) no va incrementar las divisas. La venta del oro va a ayudar a la economía boliviana con un provisión de dólares si es que no se lo gastan y no lo dilapidan, puede ayudar a dar liquidez de unos tres a cuatro meses”, aclaró.