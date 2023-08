“¡Liberen a Camacho!”, el pedido de Creemos

La Casa de la Libertad fue el escenario donde la bancada de Creemos pidió ayer al presidente Luis Arce, a viva voz, que libere de la cárcel al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que está con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, de La Paz, desde el 31 de diciembre de 2022.



“¡Liberen a Camacho, liberen a Camacho, liberen a Camacho!”, fue el grito con el que los parlamentarios de la bancada opositora se hicieron escuchar cuando el presidente Luis Arce empezó a hablar de la crisis del sistema judicial y que es necesario transformarla.



La senadora opositora Centa Rek contó a EL DEBER que el pedido fue en rechazo por las palabras de Arce que hablaba que su Gobierno estaba trabajando para que todos tengan acceso a la justicia.



“Se desató esa reacción espontánea de los miembros de Creemos que exigimos la liberación de Luis Fernando Camacho porque nos resultó descarado que hable de una justicia ecuánime cuando lo que tenemos es absolutamente lo contrario”, dijo Rek.



En la sesión de honor la bancada de Creemos estaba en los asientos de atrás, así que al momento del pedido a voz en cuello, todo el lugar retumbó con los gritos de los legisladores. Algunos acompañaron su pedido aplaudiendo, otros con carteles con la foto de Camacho.



Según Rek, el pedido fue sostenido por varios minutos e incomodó a la bancada arcista que pidió silencio porque estaba presente todo el cuerpo diplomático acreditado en Bolivia.



“Pedían, ‘por favor’, que no se haga eso planteando que la comunidad internacional estaba presente y había miramientos. Más bien la intención era mostrarle a la comunidad internacional que en Bolivia las cosas están mal, incluso la propia comunidad internacional es cómplice de Luis Arce”, manifestó la legisladora cruceña.



Cuando terminó la sesión de honor y Arce escoltado por sus ministros y legisladores salían del lugar, se vivió otro momento incómodo porque los legisladores cruceños le preguntaron del paradero del presunto narco Sebastián Marsert.



Mensaje de Camacho



En la cuenta oficial de Facebook del gobernador de Santa Cruz, ayer se publicó un mensaje en el que convoca a la unidad de toda Bolivia.



“Escribo esta carta como gobernador de Santa Cruz, que hoy es preso político en la cárcel de Chonchocoro (el camino es la unidad para recuperar la democracia. No dejemos espacio al autoritarismo para que Bolivia no se convierta en una Cuba o Venezuela”, se lee en la breve nota.



Luis Fernando Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022 en un operativo armado en la ciudad de Santa Cruz. Ese día lo trasladan a La Paz en un helicóptero y el 30 de diciembre, tras su audiencia de medidas cautelares, por el caso “golpe I” es remitido a Chonchocoro.



A la fecha enfrenta al menos cinco procesos que le abrieron después de encarcelarlo, y se encuentra con un delicado estado de salud. Su familia ha pedido en varias ocasiones que lo trasladen a un hospital, pero Régimen Penitenciario no dio curso.