Líder campesino declara por el caso coima y ratifican que él recibió dinero

El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Eber Rojas, se presentó ayer a declarar en la Fiscalía de La Paz por el cobro de coimas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y al salir afirmó que no quiere entorpecer el proceso investigativo.



Claudia Cortez (una exfuncionaria del Ministerio de Medio Ambiente y quien es considerada la testigo clave de este proceso por haber denunciado al exministro Juan Santos Cruz por los supuestos cobros de coimas a empresas privadas para la asignación de obras públicas) aseguró que ella, junto a Santos Cruz, acudieron al despacho del dirigente campesino y le entregaron $us 10.000 y Bs 30.000, en efectivo.



Abel Loma, el abogado de Cortez, dio más información sobre el monto de dinero entregado al ejecutivo de la Csutcb. “Mi defendida señaló en su declaración que se le entregó ese dinero. Luego nos percatamos que se trataba de un dirigente de alto nivel. No hubo intencionalidad política de involucrarlo”, aseguró.



Segundo, subrayó que “la señora Cortez recibió el dinero de una empresa que pagó por una coima y, posteriormente, ella recibió la orden del entonces ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, y juntos fueron a la oficina de la Csutcb, en la avenida Saavedra, Miraflores, en La Paz, y allí le entregaron el dinero a Rojas”.



El jurista manifestó que no puede asegurar que ese dinero haya sido una especie de pago por la intermediación del dirigente en la gestión del contrato. “Lo que podemos decir es que Santos Cruz le dijo a Claudia que había que entregar el dinero para apoyar a las organizaciones sociales. Probablemente Rojas desconozca de dónde vienen esos dineros, pero lo cierto es que recibió los dólares que provenían de las coimas y eso es lo que sostuvo mi clienta. Se evidencia, en este como en otros casos, el prebendalismo detrás de estos ‘aportes’, que también son coimas, que ministros, viceministros y altos funcionarios entregan a dirigentes sociales, para conseguir apoyo político”.



Rojas se abstuvo de hablar con los medios cuando salió de la Fiscalía. “Hemos declarado, pero no queremos entorpecer las investigaciones, pero sí hemos hecho las declaraciones”, dijo el dirigente en medio de una serie de consultas de los periodistas y la protección de algunos de sus seguidores, que lo vitoreaban de manera constante.



En declaraciones anteriores a este medio, Rojas admitió que sí recibió dinero del Gobierno. “Cuando tuvimos problemas y dificultades en el departamento de Santa Cruz, no solamente nos ha colaborado Juan Santos Cruz, sino también la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño”, especificó.



Este medio preguntó a qué problemas se refería, y él contestó: “Tres ministros nos ayudaron con recursos para la organización de congresos en Santa Cruz para unificar a la Única de esa región”.



Además, señaló que pidieron apoyo a los ministros “como comité ejecutivo, para que nos ayuden en el traslado de personas a Santa Cruz para el congreso en esa región. En la organización del evento nos colaboró la ministra Prada, y no fue un solo viaje, hartos viajes hemos hecho. Después el hermano Montaño nos ha ayudado. El último fue el compañero Santos Cruz, que nos entregó Bs 8.000. Y recalcó, fueron bolivianos, lindo sería en dólares como dice esta señora, pero fue en moneda nacional”, indicó. Todo esto, durante el paro de 36 días que se realizó en Santa Cruz por el censo.