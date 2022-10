Líder de CC: "a veces uno tiene que escuchar 'el Mesa es medio mariconazo’, pues he estado aquí desde 2005, acusado en 7 juicios y sigo dando la cara"

“Era muy difícil que yo, el candidato con mayor intención de voto que recibí el 30%, después me retirara de la elección para lograr la unidad, no me tocaba a mí la unidad, le tocaba a Luis Fernando Camacho, le tocaba Jeanine Áñez, le tocaba Tuto Quiroga”, recordó en clara alusión a los frustrados acuerdos políticos que no permitieron un solo candidato que enfrente al binomio Lucho-David, del MAS.