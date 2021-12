Líder de Comcipo difunde una carta denunciando manipulación a los campesinos de Potosí

Escucha esta nota aquí

A través de una carta y desde la clandestinidad, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, pidió la unidad de la lucha de los potosinos. También solicitó a los campesinos que se puedan unir a las acciones que encara la institución potosina y denunció que este sector es chantajeado con proyectos que el Gobierno les ofrece.





“No nos enojemos con nuestros hermanos campesinos, porque ellos son manipulados, amedrentados y chantajeados (porque). Si no van a la confrontación no atenderán sus proyectos. Y (son) manejados por personas, dirigentes paralelos y autoridades (comunales), en su momento rendirán cuentas de todos estos actos que hicieron el 8 y 9 de noviembre, porque las cosas malas caen por su peso”, señala una de las partes de la carta que publicó radio Fides.





El jueves 10 de diciembre, un millar de policías tomaron la ciudad de Potosí, allanaron las oficinas de Comcipo, aprehendieron al ex dirigente cívico Marco Pumari y buscaron infructuosamente a Juan Carlos Manuel y su vicepresidente Ramiro Subia.





Desde ese día se declararon en la clandestinidad y hoy se rompió ese silencio.





En su nota, Manuel también pide a los potosinos no dejarse intimidar por las “irregularidades” que comete el Gobierno y aseguró que la judicialización de la protesta cívica refleja el miedo del Ejecutivo a “que se sepa la verdad de las auditorías que estamos pidiendo los bolivianos de las elecciones del 2020 y un nuevo padrón electoral. No saben cómo parar esto”, remató.









El dirigente aseguró que ese temor del Gobierno lo llevó a “inventar procesos” contra dirigentes cívicos y que ellos no saben de qué se trata, “pero sabemos que no hemos hecho nada malo, nuestra conciencia está tranquila, nuestro Creador sabe que no hicimos mal a nadie y no tenemos por qué hacerlo”, señala el manuscrito.





En su mensaje acotó que solo la unidad de la lucha podrá obtener resultados, aunque no hace referencia a la convocatoria de un cabildo nacional en Santa Cruz. El viernes, los potosinos volverán a marchar en protesta contra el Gobierno y pidiendo el cese de la persecución a sus dirigentes.





Manuel apuntó que escribe “desde la distancia” y al final agradeció las muestras de solidaridad que le hicieron llegar. Pidió disculpas a su familia y sus hermanos “por el mal momento qué les estoy haciendo pasar”, señaló en la carta.

Lea también Potosí En Potosí, periodista dice que es vigilado por policías tras mostrar reunión entre senadora del MAS y juez que ordenó detención de Pumari El informador revela la presencia de policías de civil en inmediaciones de su casa desde hace cuatro días.