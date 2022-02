Líder de Resistencia Juvenil Cochala inicia huelga de hambre y denuncia que el MAS usa la justicia en afán de venganza

Escucha esta nota aquí

Después de guardar silencio por varios meses, uno de los líderes de la agrupación Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Mario Antonio ‘Tonchy’ Bascopé, mediante una carta, denunció que el amedrentamiento que vive por parte de la justicia boliviana y se declaró en huelga de hambre “hasta las últimas consecuencias”.



Actualmente, se encuentra recluido en la cárcel de Palmasola. El Ministerio Público lo acusa de narcotráfico porque un vehículo que vendió a un tercero fue usado para el tráfico de drogas. Sin embargo, esta persona nunca realizó el cambio del nombre del motorizado. Por este motivo familiares y la defensa legal de Bascopé acusaron al Gobierno de armar el caso, para tomar venganza contra él, por liderar las manifestaciones contra el expresidente Evo Morales.

Bascopé fue una de las caras de RJC y fue calificado como paramilitar por el Gobierno de Luis Arce Catacora. La organización cobró relevancia durante los conflictos suscitados en 2019 tras las fallidas elecciones generales por indicios de fraude.

En su carta, el ahora detenido recordó que, a “fines del año 2019, y ante el peligro que suponía para nuestra ciudad de Cochabamba la violencia desatada por instrucciones de los líderes del Movimiento al Socialismo, que no dudaron en dar la orden de atacar, incendiar y hasta asesinar para imponer el fraude en las recientes elecciones generales, un grupo de ciudadanos decidimos proteger nuestra tierra y a nuestros familiares y vecinos”.

“Lo hicimos de forma pacífica y por convicción, con gran riesgo para nuestra seguridad, por cuanto no contábamos con apoyo policial ni de ningún otro tipo, solo el aliento de nuestro pueblo”, señala en la misiva.

En el documento agrega que, “como parte de ese movimiento de resistencia al fraude y a la violencia desatada por parte del MAS, algunos de nosotros nos trasladamos a la ciudad de Sucre para protestar contra la falta de una justicia independiente e imparcial. Manifestación que, al igual que durante las protestas por el fraude de 2019, se llevó a cabo de forma pacífica”.

“No se rompió ni un vidrio, no se hirió a una sola persona y mucho menos se cometió delito alguno”, señaló.

Bascopé agregó que “el MAS tiene a su disposición los poderes y las instituciones del Estado, y los está utilizando con puro afán de venganza y sin asomo de intención de justicia”.

“Hemos sido acusados de ser una organización paraestatal. Pero solo somos un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que decidimos protestar y resistir. Repito, protestar y resistir. Decidimos luchar por nuestros principios democráticos. Nuestra única arma fue la convicción”, dijo.

En este contexto, dijo que asume la extrema medida cansado de “los atropellos de la dictadura que han sido constante”. Además, acusó al sistema judicial de estar sometido al Gobierno y de ser un instrumento de venganza.

“Mi lucha la sostengo por mi familia y por mis hijas, así como he resistido y he luchado, lo seguiré haciendo, siempre firme y fiel a mis convicciones”, dijo el líder juvenil.

Bascopé también dijo: “Tomo la decisión de declararme en huelga de hambre desde el día de, hoy 11 de febrero de 2022 y hasta las últimas consecuencias”, porque el aparato del Estado está hostigando a su familia.

“Yo no le temo a la cárcel, pero lo que no puedo soportar es que mi familia siga siendo maltratada, porque todo el sistema capturado por el Movimiento Al Socialismo pretende hacerle daño para quebrarme, quebrar la voluntad de todos sus presos políticos y así liquidar la voluntad de un pueblo que no quería que le arrebaten su libertad”, expresó.

Por último, dijo que espera defenderse en libertad “para responder a todas las acusaciones” que se le atribuyen y que sesén los maltratos que sufren los presos políticos en los centros penitenciarios.

“Dios mediante, pronto tendremos la libertad que tanto hemos ansiado, por la que tanto hemos luchado. Mi lucha seguirá siendo constante”, señaló.

