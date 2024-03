Líder de Resistencia Juvenil Cochala: “No hemos cometido ningún delito, ni hicimos ningún ilícito”

En medio de la reinstalación del juicio oral contra los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por los hechos de 2019 y 2020, su líder Yassir Molina tuvo un contacto con la prensa e insistió en que no cometieron ningún delito.

“La resistencia ha sido un movimiento ciudadano que ha salido en defensa de la misma ciudadanía, (…) nosotros hemos salido a defender al pueblo, no porque nos hayan pagado o nos hayan llamado, sino porque así lo hemos decidido y cada uno es libre de cometer los actos que crea pertinente, pero no hemos cometido ningún delito, no hemos hecho ningún tipo de ilícito”, dijo.