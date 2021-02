Líderes de la oposición censuran la inhabilitación de Manfred Reyes Villa

Escucha esta nota aquí

Los líderes de la oposición salieron en defensa del ahora ex-candidato de Súmate para la Alcaldía de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y condenaron la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dejó fuera de la carrera electoral a uno de los principales opositores del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba.





“La inhabilitación de Manfred Reyes Villa es un complot electoral del MAS que, como siempre, usa el martillo judicial para destruir a sus adversarios con la complicidad del TSJ y el TCP. Lamentablemente el TSE actúa como funcional al gobierno. Así, no habrá elecciones creíbles”, escribió el ex presidente y jefe de CC, Carlos Mesa en su cuenta de Twitter.





Reyes Villa fue inhabilitado por los vocales del TSE que argumentaron que no existió una certificación “formal, objetiva y documentada” de que el ex candidato haya pagado la deuda de Bs 2,3 millones al Estado. En horas de la mañana la dirección de Súmate informó que se cumplió con el pago de ese fallo coactivo, pero ese reporte no llegó hasta la sala plena del TSE que sesionó a mediodía.





“Por presión del MAS @TSEBolivia inhabilita a @ManfredBolivia, a 9 días de elecciones. Así violan principio legal de preclusión, se burlan del electorado de #Cochabamba y dañan la democracia en #Bolivia. Manfred debe pedir medidas cautelares de emergencia en @CIDH”, escribió el también ex presidente, Jorge Tuto Quiroga.





Faltan nueve días para las elecciones y el fallo del TSE hace analogía con otro hecho electoral ocurrido en 2015. Cuando faltaban nueve días para las elecciones subnacionales de aquel año, los vocales del TSE resolvieron anular la personería jurídica de Demócratas en el Beni y dejaron fuera de carrera electoral a Ernesto Suárez y a 227 candidatos de ese partido.





Seis años más tarde se repite un fallo del ente electoral que deja fuera de la carrera a uno de los principales opositores del MAS en el valle. La militancia y seguidores del frente político de Reyes Villa empezaron la protesta en la plaza de las Banderas en Cochabamba donde aguardaban el fallo del TSE.





El tercer líder opositor en pronunciarse fue Samuel Doria Medina, que anoche saludaba el porcentaje que alcanzó Reyes Villa en las últimas encuestas y auguraba un gobierno edil de prosperidad para Cochabamba.





“Repudio con todas mis fuerzas este acto que impide a los ciudadanos cochabambinos elegir ellos mismos su propio gobierno, base sagrada de la democracia. El uso de la justicia para afectar las elecciones hace un daño irreparable a la convivencia pacífica entre bolivianos”, señala la publicación de Doria Medina.





