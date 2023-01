Lidia Patty denuncia persecución y amenazas

“Me están haciendo perseguir, eso tiene que tener conocimiento el pueblo boliviano. No estoy haciendo (perseguir) a nadie, ellos han cometido delitos por eso está siendo detenido (…) no podemos buscar pretextos que están echándome la culpa”, indicó.

“Si algo me pasa a mí o mi familia ellos serán responsables (…) esas logias son ‘matagente’ pero a mí no me van a hacer nada porque yo estoy defiendo a mi pueblo y lo voy a defender hasta el final, yo no tengo miedo a nada”, sostuvo Patty.