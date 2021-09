Lidia Patty pide a la Asamblea Legislativa retirar los juicios de responsabilidades contra Áñez

Escucha esta nota aquí

Lidia Patty fue quien impulsó el denominado caso Golpe de Estado. Por esta investigación se procesó a Jeanine Áñez y ahora está recluida en el penal de Miraflores, en la ciudad de La Paz. Ahora, la exdiputada pide a la Asamblea Legislativa Plurinacional anular los juicios de responsabilidades contra la exjefa de Estado y solicitará que Áñez sea juzgada en la vía ordinaria. Ese mismo camino asumió la dirigencia cocalera del Chapare, de la que Evo Morales es el máximo representante.

“La señora Jeanine Áñez no tiene credencial (de presidenta de Bolivia), por tanto, la ley electoral es clara y está vigente desde 2010; ella (Áñez), al no cumplir eso no merece un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino (un proceso) en la justicia ordinaria”, afirmó Marcelo Valdez, abogado de Lidia Patty, en entrevista con radio Cepra.

En agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional la proposición acusatoria en contra de la expresidenta Áñez. Esta instancia es la que debe autorizar o no el juicio de responsabilidades por el caso de las muertes de Senkata y Sacaba ocurridos en los conflictos de 2019.

Además, la exmandataria tiene otros tres procesos instalados en el Legislativo y el Gobierno anunció un quinto.

El abogado de Patty adelantó que hoy presentará a la comisión mixta de Justicia Plural un memorial en el que se solicitará la anulación de los cuatro juicios de responsabilidades que están en carpeta en esa instancia legislativa.

“La señora Jeanine Áñez debía haber tramitado su credencial como suplente o en reemplazo del señor Evo Morales. Esta Ley (de Régimen Electoral) es del año 2010 y, por tanto, no se puede aplicar a (Luis) García Mesa y otros expresidentes, esta ley es de cumplimiento obligatorio y como no lo ha hecho la señora, no tendría la calidad de expresidenta”, dijo.

Esa es la misma decisión que adoptaron las seis federaciones del trópico de Cochabamba. La dirigencia cocalera, a la cabeza del expresidente Evo Morales, pide que Áñez sea juzgada en la vía ordinaria, ya que al procesarla –dice la organización- en la Asamblea Legislativa Plurinacional sería reconocerla como exmandataria.

“El XV Congreso de 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba aprobó por unanimidad la resolución de la Comisión de Educación, Salud y Transporte que demanda un juicio penal en vía ordinaria contra Jeanine Áñez y sus cómplices golpistas por atentar contra el derecho a la educación”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

