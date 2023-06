Lidia Patty se va a Perú y deja un apoderado para seguimiento del caso ‘golpe II’

“Hace una semana que me presentó una persona que va a continuar en su nombre el proceso” dijo el abogado y sin revelar el nombre dijo que es una mujer que será la delegada . En enero de este año se puso como candidata a embajadora a Patty para la delegación en Paraguay, pero la designación se frustró en el Senado.

La expresidenta Jeanine Áñez denunció que la nueva apoderada de Lidia Patty es en realidad su hija, Silvia Patty Michua, quien se hará cargo del caso, pero solo será de seguimiento, pues Patty no es parte del proceso, no figura como querellante; como denunciante tiene acceso al cuaderno de investigaciones.



“Señor juez, tengo a bien apersonarme ante su probidad mediante Testimonio No. 125/2023 en representación de mi poderdante Lidia Patty Mullisaca invocando se me tenga por apersonado y se me haga conocer todas las diligencias”, señala el memorial publicado en la cuenta de la exmandataria.