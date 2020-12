Lima a Cáceres: “Si realmente te has equivocado, lo mejor es dar un paso al costado”

Escucha esta nota aquí

El ministro de Justicia, Iván Lima, fue duro este martes al criticar a su par de Desarrollo Rural, Wilson Cáceres, cuestionado por contratar como su jefa de Gabinete a una mujer que en su momento presentó como su esposa y que ahora dice que es su expareja.

“El que explica se complica, y si realmente te has equivocado, lo mejor es dar un paso al costado. No tiene sentido en política dañar a todo un movimiento por un error que has cometido. Los hombres públicos no pueden equivocarse, es un tema en el que se necesita dar señales claras al país”, afirmó el también titular de Transparencia.

En agosto pasado, cuando era dirigente de los interculturales, había manifestado a los medios que Fabiola Yenny Gutiérrez era su esposa. Con ese antecedente, el viernes 27 de noviembre se denunció que Cáceres estaba cometiendo nepotismo al nombrarla como su jefe de Gabinete.

Ante las acusaciones, el ministro la destituyó, afirmando que la mujer no era su cónyugue, aunque luego admitió que se trata de su expareja, quien, mientras estaba en el cargo, exigió a todo el personal de las entidades dependientes de este ministerio, que pongan sus cargos a disposición.

Ante ese escenario, Lima le envió una carta solicitando explicaciones, enfatizando que “hay que dar una señal clara al país, que no se tiene tolerancia con nadie, que tiene que haber tolerancia cero a la corrupción y debo ser objetivo, respetar el debido proceso (…) porque no me hace sentido lo que ha estado respondiendo a los medios y ese es un tema grave”.

“Si eso implica que el ministro de Justicia sea incómodo para el Gobierno, no tengo problema, pero no creo que sea justo para el pueblo boliviano que tengamos un escenario en que los funcionarios públicos estemos dando explicaciones en la prensa, y más ese tipo de explicaciones que no convencen a nadie”, recalcó en entrevista con radio Fides.

Actualmente son varias las voces que piden la destitución de Cáceres, que se limitó a pedir “disculpas” por “contratar a una persona con mucha capacidad”, asegurando que “eso no va a volver a pasar”.