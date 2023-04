Lima advierte que “ya falta muy poco” para que Mesa sea enjuiciado por la crisis de 2019

PAÍS

Evo ve “manipulación” en la justicia y admite que habla en reserva con magistrados

No cree que la visita de la CIDH vaya a resolver los problemas de derechos humanos; cuestionó que el informe no mencione las "masacres de Sacaba y Senkata". No se pronunció por el "desagravio" a los ex vocales del TSE de 2019. Ese año, Morales "decidió" destituirlos antes de renunciar