Lima afirma que la responsabilidad del Gobierno en las judiciales es asegurar dinero para comicios

“Cuando el parlamento no dialoga y no tiene la capacidad de escucharse para lograr decisiones pasa lo que está ocurriendo, tenemos claridad de que la Asamblea Legislativa debe hacer su trabajo; debe quedar claro que el Órgano Ejecutivo tiene como única responsabilidad asegurar los 183 millones de bolivianos de presupuesto para que la Asamblea realice preselección (de candidatos) y el Órgano Electoral administre la elección. No tenemos otra responsabilidad”, dijo el ministro en la entrevista.