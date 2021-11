Lima amenaza a Calvo con un proceso de corrupción que data del 2004

Escucha esta nota aquí

Con todo. Así se lanza el Gobierno para procesar a Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, institución que cobijó las demandas del sector gremial y el transporte pesado que rechazaban la Ley 1386 de estrategia de Lucha Contra Las Ganancias Ilícitas. Ahora el Ministerio de Justicia dijo que buscarán la forma de que el cívico responda por una denuncia que data de 2004 cuando era concejal por el municipio de Santa Cruz.



Justamente el responsable de esta cartera de Estado, Iván Lima Magne aseguró este domingo que el líder cívico no quedará en la impunidad por las denuncias de corrupción que vienen desde 2004 y que fueron protegidas por un “pacto de impunidad” de alguna estructura judicial de Santa Cruz, señala un reporte de la Red Erbol.

La autoridad recordó este caso luego de que se confirmara la citación para este lunes del dirigente cívico por el supuesto intento de homicidio en el desbloqueo en agosto 2020 en la comunidad Santa Rosa de la Roca en el departamento de Santa Cruz.

Es más, la autoridad estatal, sostuvo no es el único caso contra Calvo, apuntó que existen otros de corrupción que datan de 2004, cuando era concejal y alcalde transitorio en la ciudad de Santa Cruz. Incluso denunció que gozó de la protección judicial.

“Son casos que tuvieron un pacto de impunidad de la estructura judicial de Santa Cruz, con determinados actores y sectores que nunca tuvieron audiencias ni detención preventiva”, comentó en el canal estatal.

Para Lima entre 2004 al 2021 es un tiempo muy largo para pensar que solamente la lenta justicia boliviana no actuó bien, sino que hay intereses que han protegido y “lamentablemente hay autoridades como el exalcalde Percy Fernández que debieron actuar con diligencia”.

El Gobierno no se quedará con los brazos cruzados, Lima anunció que el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción “no va a permitir que ninguno de estos casos de corrupción o de obstaculización de la investigación quede en la impunidad”.

Para la autoridad es responsabilidad de su ministerio evitar que casos del 2004 no tengan sentencia, así como en los casos que ha denunciado el Viceministerio de Descolonización a la cabeza de Pelagio Condori, que no avanzan porque la Policía no llega o no logra notificar a las personas.

Lima explicó que la CIDH exhortó al gobierno boliviano, a propiciar una investigación diligente y en casos de interés nacional como el de Calvo, la justicia debe actuar con mayor celeridad, “no porque se esté persiguiendo a nadie, sino por un interés público y porque el tiempo desde 2004 a 2021 ya no puede seguir esperando”.