Lima desahucia propuesta de juristas independientes porque no respeta la CPE

En una entrevista con medios estatales, Lima señaló que “en el tema de la reforma judicial viene un punto importante, pero no el que hace a toda la reforma de justicia, que es la elección de los magistrados y consejeros. 26 altas autoridades tienen que ser cambiadas el 31 de diciembre. ¿Hay alguien en el país que quiere que los actuales se queden? Aparentemente hay sectores del país que así lo pretenden, en esa línea está Luis Fernando Camacho (Gobernador de Santa Cruz), Carlos Mesa (expresidente y jefe de CC), malos políticos que buscan prórrogas a partir de no cumplir con la Constitución”, manifestó.

Se refirió a la recolección de firmas, una incentivada del grupo de juristas independientes para promover la reforma judicial a través de referéndum por iniciativa ciudadana. "Manifestó que hay personas, muchas de ellas con buena fe, pero sin un criterio de temporalidad de los tiempos del Estado que dicen que habrá la recolección de un millón y medio de firmas, que irán al TCP, volverá a la Asamblea, que se conseguirá un presupuesto, que se va a votar y que se va a llevar adelante una elección en términos de su propuesta, pero no le están hablándole al país con la verdad . Hasta julio eso no se puede hacer. Esa propuesta estará discutida y debatida probablemente para 2029, en otro momento en la vida del país, pero ahora tenemos otra agenda", dijo Lima.

Eso también toma un tiempo, y calculó al menos tres meses, hasta diciembre. "Ese mes termina el mandato de las actuales autoridades. En julio debemos mandar la lista de los postulantes y en octubre debe ser la elección. Eso demuestra que esa propuesta no es seria, no es responsable , no sigue los tiempos ni los cronogramas que prevé nuestra CPE".

Le recordó al país que, "cuando asumimos el gobierno, el primer mes fue plantear al país este problema y sugerimos la reforma constitucional, y la respuesta fue que la CPE no se toca. Sectores sociales me plantearon de que no se podía pasar por alto una Carta Magna que costó sangre al país, que no podemos quitarle al pueblo la posibilidad de elegir a sus autoridades. La planteamos, se cerró y ahora la quieren abrir en una lógica que no es democrática".