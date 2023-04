Lima dice que el nuevo decreto que congela bienes no afecta al sector productivo, pero evistas ven "imposición"

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el Decreto Supremo 4906 que dispone el congelamiento inmediato de bienes derivados de las ganancias ilícitas no afecta al sector productivo del país y que no los transgredió en 10 años de vigencia de la norma . El bloque arcista del MAS apoya la medida, pero el ala radical ve que hay imposición desde el Ejecutivo.

"Lo que se ha hecho es hacer un ajuste a un decreto que tiene 10 años de vigencia y que no ha afectado a ningún gremial, chofer, banco , ni empresa o persona de la sociedad que está haciendo las cosas lícitamente", aseguró Lima.

Ante la consulta sobre si la modificación al Decreto 1553 de 2010 reemplaza al proyecto de Ley 280, el ministro aseveró que la iniciativa legislativa tiene el objetivo de modificar los delitos de terrorismo, legitimación de ganancias y otros, acción que no puede hacerse mediante decreto .

"Todas estas normas que permanentemente vamos actualizando y emitiendo tienen que ver con un objetivo nacional. No queremos que en el país existan delitos. No queremos gente que emite 800 ítem fantasmas y está comprando urbanizaciones o edificios en España o Argentina. No queremos ambulancias fantasmas", manifestó el ministro de Justicia.