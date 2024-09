Lima dice que “hasta la última hora del 31 de agosto” el TCP no envió a Arce su decisión respecto a las preguntas del referéndum

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó hoy que “hasta la última hora” de ayer el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no envió al presidente Luis Arce su decisión respecto a la evaluación de las tres preguntas reformuladas del referéndum propuesto por el Gobierno. Sin embargo, el pasado viernes el TCP declaró improcedente la consulta de constitucionalidad de las tres preguntas que plantea Arce porque no cuentan con una evaluación técnica del ente electoral.



“Hasta la última hora del 31 de agosto, el presidente Luis Arce no ha recibido ninguna comunicación oficial del TCP respecto a su decisión sobre las preguntas que propuso para el Referendo Consultivo que anunció el 6 de agosto pasado”, escribió hoy el ministro Lima en sus redes sociales.



Ayer, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) descartó la realización del referéndum que propuso Luis Arce el mismo día de las elecciones judiciales. Los plazos se agotaron y el ente electoral sugiere cambiar la fecha de la consulta, aunque todavía en el Gobierno analizan si es conveniente realizar el referendo luego de los comicios del 1 de diciembre.



El vocal electoral Tahuichi Tahuichi afirmó ayer que, por tema de plazos, se descarta la realización del referendo el mismo día de las elecciones judiciales, que serán el 1 de diciembre de este año. La autoridad dijo que el Ejecutivo tenía hasta hoy para emitir un decreto supremo que convoque a la consulta, sin embargo, eso es imposible porque el TCP decidió observar la constitucionalidad de las tres preguntas enviadas por el presidente Arce.



El pasado viernes se conoció que el TCP declaró improcedente la consulta de constitucionalidad de las tres preguntas que plantea Arce porque no cuentan con una evaluación técnica del ente electoral. Debido a la ausencia de esa evaluación, el TCP no llegó a evaluar la constitucionalidad de las preguntas.



El 6 de agosto, en su mensaje por el aniversario 199 de Bolivia, el presidente Arce planteó la realización de un referéndum en la misma fecha de las elecciones judiciales, para definir: la redistribución de los escaños parlamentarios, la reelección presidencial continua o discontinua y si se mantiene o no la subvención de los hidrocarburos.



Recién el 21 de agosto el Gobierno envió las cuatro preguntas al TSE. Tres días después el ente electoral observó las cuatro consultas e incluso una fue descartada, la que se refería a aumentar los escaños parlamentarios. El Gobierno corrigió las observaciones y replanteó las preguntas, decidiendo anular una consulta.



El 26 de agosto envió al TCP las preguntas reformuladas de manera digital y el 27 llegaron de forma física a las oficinas del Constitucional. El viernes se conoció que esta instancia había declarado improcedente las tres preguntas. En ese tiempo, hubo observaciones de expertos que decían que las consultas debían volver al TSE para que hagan una nueva revisión. Ese paso se saltó el Gobierno y esa es la justificación del TCP.