Lima dice que testigo protegido no está vivo y que se necesita "acreditación" para el juicio; piden su renuncia

" La extinción procesal por muerte , la afirmación absoluta de fallecimiento sólo puede ser resultado de un certificado remitido por autoridad competente y tramitado en ese sentido entre estados. Eso no significa que esté vivo como sugieren algunas interpretaciones de mis declaraciones. Él (Sandy) ha fallecido, pero su acreditación en juicio debe ser documental ", manifestó Lima en un nuevo contacto con EL DEBER.

El 17 de marzo, Lima reveló la identidad del testigo protegido y dijo que este había muerto en un accidente de tránsito en Miami, Estado Unidos. Sin embargo, una reciente documentación difundida en el programa Que no me pierda señala que del 17 al 23 de enero, de los dos accidentes de tránsito con muerte, no se registra a Sandy Rivero.