Lima dice que ya no se callarán y ve que la movilización de los seguidores de Evo en el TCP solo busca la reelección del exmandatario

“Nosotros no nos vamos a callar”. Así, el ministro de Justicia, Iván Lima, empezó sus cuestionamientos contra Evo Morales. La autoridad dijo que la movilización que se instaló en puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) solo busca una nueva reelección de Evo Morales y que en el grupo jurídico que defiende al expresidente hay un exmagistrado del TCP que renunció por denuncias de violencia familiar.

El ministro aseveró que desde ahora las autoridades de Gobierno no se callarán ante los ataques de Evo Morales, a quien lo calificó como el principal opositor de la gestión de Luis Arce. Además, Lima insistió en que las protestas en puertas del TCP buscan solamente una nueva reelección de Evo Morales exigiendo la renuncia de magistrados.

“Lo que está pasando en Sucre no es una posición del pueblo boliviano, no es una posición que tenga el país, es una posición de Evo Morales sobre la reelección. Seamos claros, acá lo que necesita Evo Morales es un nuevo Tribunal Constitucional para habilitar su reelección, que es inconstitucional. El (artículo) 203 de la Constitución dice que esa sentencia que emitió el Tribunal Constitucional es definitiva y causa estado. Y esa sentencia ha dicho que la Constitución boliviana prevé una sola reelección. Esta es la intención de Evo Morales de desestabilizar y destruir el Órgano Judicial, que no haya elecciones judiciales y que entremos en un vacío institucional. Acá hay intereses, y el interés de la movilización y del problema en este momento solo es de Evo Morales y es por la reelección”, acusó Lima.