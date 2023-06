Lima: “El presupuesto de la Asamblea es de Bs 260 millones y sólo aprobó 16 leyes”

¿Cómo analiza el resultado de su interpelación? Faltaron seis votos para su censura, ¿cómo lo ha recibido usted?



Las senadoras (de Comunidad Ciudadana) plantearon la cita y quisieron ponerme a hablar sobre temas que no venían al caso, que no eran parte del pliego interpelatorio, eso no tenía sentido y, mucho menos, responder a ataques personales o mentiras de algunos diputados.



Todos los actos de interpelación son democráticos, pueden terminar con la censura o no del ministro, pero en este caso me llama la atención la intolerancia de Carlos Mesa ante el debate democrático y ante las respuestas que se dieron, y es un pedido que yo vengo reclamando hace mucho tiempo, que dé la cara, qué le responda al país sobre el tema de Quiborax. Por qué no acudió al llamado de los jueces en Estados Unidos cuando lo citan como testigo sobre las masacres de El Alto en la guerra del gas (2003), no acude a ningún Tribunal y mantiene un silencio cómplice. Es un actor que no aporta a la justicia para las víctimas y lo que quiere Mesa es impunidad, no le va a temblar la mano para atacar a cualquier senador o diputado que no siga los caprichos que tiene él en la visión política de defensa de los Derechos Humanos.



¿Se refiere a Silvia Salame, por la defensa y al apoyo que le dio a usted en esa sesión?



No solamente ella, creo que ha habido un ataque de Mesa a muchos otros asambleístas que por motivos que ellos conocerán, no participaron de la sesión. Creo que quedan claro para el país la intolerancia de Mesa y las mentiras descaradas de las senadoras (Comunidad Ciudadana) Andrea Barrientos y Cecilia Requena (sus interpelantes). Ha quedado claro que ni siquiera conocían el alcance de sus preguntas, no han podido sostener ninguna de sus afirmaciones.



¿A qué atribuye el apoyo de Silvia Salame?



Al hecho jurídico. Cómo podría tener un jurista una respuesta de censura cuándo en todas las preguntas que se me hicieron, he respondido de manera puntual, de manera precisa, con documentos y sentencias, proyectos de ley y normas ya aprobadas. Creo que ahí está la diferencia entre un criterio obsecuente de respaldar la impunidad de Carlos Mesa y un criterio de una jurista que conoce de derecho y ha manifestado claramente su posición y su pensamiento. Ha planteado una postura legítima, todos los parlamentarios tienen derecho a votar por una decisión de censura o no censura.



Usted fue muy criticado por decir que el retraso de la reforma judicial es por culpa de la Asamblea, ¿es así?



El rol de cada uno de los poderes del Estado está definido en la CPE. Este año la Asamblea ha emitido 16 leyes, la mayor parte aprobando créditos, $us 933 millones y las restantes son normas, aparte de la Ley del Oro, que transfieren inmuebles, otra cambia el nombre a la Universidad de Pando; de Universidad Técnica a Universidad Amazónica, y a aprobar un Convenio de Mercosur.



Tenemos una Asamblea Legislativa que con un presupuesto cercano a los Bs 260 millones ha emitido 16 leyes que representan, más o menos, $us 2,2 millones por ley. Es un Parlamento que tiene que mejorar su producción normativa. Aquí nadie lo responsabiliza, pero debe ir más allá de escándalos, de peleas, de golpes. La noticia debe ser el debate normativo, el debate político en interpelaciones, claramente su función constitucional es vital para la reforma judicial, garantizar independencia en la justicia.



Hay denuncias que señalan que dos de los hijos de Salame trabajan en cargos diplomáticos, y que otra de ellas es su asesora Ministro de Justicia. ¿Es cierto?



No. Respecto a que una de las hijas de Silvia Salame trabaje en el Ministerio de Justicia lo desmiento categóricamente, ningún familiar de Silvia Salame trabaja con nosotros.



¿Y los cargos diplomáticos?



Es un tema de Cancillería, yo no manejo la información de todas las personas que forman parte de ese ministerio. No lo estoy negando ni afirmando, simplemente no conozco.



¿Hay muchas críticas relacionadas con el sobreseimiento en el caso ABC, ¿qué opina?



El Ministerio de Justicia no se va a pronunciar sobre casos que están actualmente en trámite ante la justicia boliviana. Sí le debo informar que la declaración de sobreseimiento ha sido impugnada, fue presentado un recurso de impugnación contra la decisión, no solamente por el Ministerio de Justicia, sino por la Procuraduría General del Estado, por el Ministerio de Obras Públicas y por el mismo diputado Héctor Arce (MAS). Dejemos que la justicia emita una decisión.



¿Qué dice el memorial que ustedes presentaron?