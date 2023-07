Lima exhorta a que el principal acusado de abuso sexual en un colegio pase a la justicia penal: "Se dio una extrema negligencia en la investigación"

Para el ministro de Justicia, Iván Lima, la investigación por el caso de abuso sexual en un colegio privado cruceño, que lleva 43 días, no está llegando a resultados . A partir de mañana miércoles el Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima) será abogado co-patrocinante de la familia de la víctima (un niño de 12 años). "No es admisible que la justicia de la billetera rija la protección de las víctimas, vamos a activar todas las acciones necesarias contra los que han sido negligentes o hayan encubierto", sentenció.

En conferencia de prensa Lima reconoció que la denuncia del menor no ha sido acompañada debidamente por parte del Estado, además, sostuvo que en estos 43 días es un tiempo suficiente como para tomar medidas y que durante la etapa preliminar no ocurrió así y se derivó en una serie de actos de extrema negligencia en el proceso de investigación.



Recordó que el 20 de junio ya se tenía conocimiento de elementos fundamentales para la investigación en este proceso y nuevamente se dejó de atender a la voz de la víctima. El ministro de Justicia apuntó sus dardos a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz porque ya sabía que el principal acusado del presunto abuso sexual era mayor de edad y aun así no actuó para trasladar el proceso a la justicia ordinaria.



“Siendo que la persona implicada como autor de estos hechos era mayor de edad, no tenía sentido que este proceso siga en la justicia penal juvenil, el proceso debió ser declinado ya desde el 27 de junio a la justicia ordinaria”, afirmó.



Señaló que el acusado, “haciendo gala, a través de su familia, de un sentimiento de impunidad”, salió dos veces del país y el Ministerio Público no activó los mecanismos procedimentales que son necesarios para asegurar un debido proceso de una investigación.



“Exhortamos con firmeza al Ministerio Público, a la cabeza del doctor Róger Mariaca en Santa Cruz, que tome las medidas que son de su conocimiento a partir del 27 de junio. En este lamentable hecho no se habla ya de una justicia penal juvenil, es un caso que involucra a la justicia ordinaria, puesto que ha quedado confirmado que la víctima ha identificado a esta persona que es mayor de edad”, aseveró.