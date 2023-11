Lima observa a Del Castillo por hablar de la familia; y a Zúñiga por tocar temas “que no le competen”

Asimismo, desaprueba el discurso político que emitió días atrás el comandante general del Ejército, general Juan José Zúñiga, que dijo que “los antipatrias” - en alusión a Evo Morales - “pierden su tiempo golpeando (las puertas de) los cuarteles”, y que éstos son “enemigos internos” que solo saben “destilar su veneno porque ya no están en cargos de mando”.

“Creo que lo mejor que pueden hacer los políticos es no hablar de las familias y (los militares) no hablar de temas que no les competen”, dijo en conclusión el ministro Lima en una entrevista en el programa ¡Qué semana! de EL DEBER Radio.